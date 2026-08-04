Advierten por la suba: murieron 26 personas en cárceles federales durante el primer semestre de 2026

El Complejo I de Ezeiza concentró más de la mitad de los fallecimientos. El informe señala que 17 muertes fueron por causas no traumáticas, siete traumáticas y dos continúan bajo investigación.

Murieron 26 personas en cárceles federales durante el primer semestre de 2026 y la PROCUVIN advirtió un crecimiento sostenido.

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que durante el primer semestre de 2026 murieron 26 personas privadas de la libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Los fallecimientos fueron registrados entre el 1 de enero y el 30 de junio y forman parte del informe semestral elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.

Los 26 decesos notificados durante los primeros seis meses de 2026 muestran una tendencia de crecimiento sostenido, según el informe “Fallecimientos en contextos de encierro”, publicado por el sitio Fiscales.

La serie histórica indica que en 2015 se registraron 40 muertes; en 2016, 36; en 2017 y 2018, 41 en cada año; en 2019, 50; en 2020 (en contexto de pandemia), 58; en 2021, 50; en 2022, 42; en 2023, 30; en 2024, 40; y en 2025, 48.

El Complejo I de Ezeiza concentró más de la mitad de los fallecimientos.

En comparación con el mismo período del año pasado, la cifra también supera a las 22 muertes en establecimientos del SPF que la fiscalía especializada reportó durante el primer semestre de 2025.

El reporte analiza la cantidad de muertes ocurridas en cárceles federales, las circunstancias en las que se produjeron, la situación procesal de las personas fallecidas y su distribución en los distintos establecimientos penitenciarios.

Distribución de los fallecimientos

Los fallecimientos ocurrieron entre el 1 de enero y el 30 de junio y se distribuyeron en seis establecimientos. El Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza registró 14 muertes; el CPF II de Marcos Paz, 4; la Unidad 6 de Rawson y el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto), 3 cada uno; y el CPF III de Güemes, en Salta, y la Unidad 11 -Colonia Penal de Roque Sáenz Peña-, en Chaco, 1 respectivamente.

De ese modo, los establecimientos ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentraron 21 de los 26 fallecimientos, equivalentes al 81% del total. Esa proporción supera la participación de las unidades de esa región en la población penitenciaria federal, que alcanza el 54%.

En cuanto a la situación procesal, 15 de las personas fallecidas se encontraban procesadas, 10 tenían condena firme y en un caso no se contó con información. Así, las personas sin sentencia firme representaron el 58% de los fallecimientos registrados durante el semestre, pese a que constituyen el 36% de la población penitenciaria total.

El informe señala que 17 muertes fueron por causas no traumáticas, siete traumáticas y dos continúan bajo investigación. Gentileza: El Sol de San Juan

Causas de las muertes

De acuerdo con el trabajo, la mayor parte de las muertes correspondió a causas no traumáticas, mientras que un número menor estuvo vinculado a hechos traumáticos o no pudo ser clasificado por falta de información suficiente al momento del relevamiento.

En relación con la tipología de las muertes, 17 fueron clasificadas como no traumáticas, 7 como traumáticas y en 2 casos no se había determinado aún la causa del fallecimiento. La edad promedio de las personas fallecidas en hechos traumáticos fue de 35 años, mientras que en las muertes no traumáticas alcanzó los 57 años.

Entre las muertes no traumáticas, las causas más frecuentes fueron las enfermedades infecciosas, con 6 casos, y las enfermedades cardiovasculares, con 3. En tanto, los ahorcamientos fueron la principal causa de las muertes traumáticas, con 5 casos.

De los siete fallecimientos traumáticos, cinco ocurrieron en el CPF I de Ezeiza, establecimiento que también concentró cuatro de los cinco casos de ahorcamiento registrados durante el período.

En cuanto a las muertes no traumáticas, 15 de los 17 fallecimientos ocurrieron en hospitales extramuros, luego de que las personas privadas de la libertad fueran trasladadas para recibir atención médica.

El informe también señala que la mayoría de las personas fallecidas cumplía una condena firme, mientras que el resto permanecía detenida con prisión preventiva.

En cuanto al perfil de las víctimas, predominan ampliamente los varones. Además, el estudio analiza la edad promedio de las personas fallecidas y advierte que, en los casos de muertes traumáticas, las víctimas suelen ser considerablemente más jóvenes que aquellas que murieron por causas no traumáticas.

La PROCUVIN también identificó que los decesos no se distribuyeron de manera uniforme en el sistema penitenciario federal, sino que se concentraron en un número reducido de complejos y unidades penitenciarias, entre ellos los establecimientos de Ezeiza y Marcos Paz, que históricamente reúnen una parte importante de la población carcelaria.

Desde el organismo explicaron que el objetivo del informe es “identificar, tipificar y dimensionar las muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios federales”, así como construir una serie estadística que permita seguir la evolución de estos hechos y detectar patrones o factores de riesgo.

La procuraduría recordó que desde 2013 registra y analiza de manera sistemática las muertes de personas privadas de la libertad en cárceles del SPF.

La información se elabora a partir de las notificaciones de fallecimiento remitidas por el Servicio Penitenciario Federal y es incorporada a una base de datos específica que permite realizar el seguimiento de estos casos a lo largo del tiempo.