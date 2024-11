Agenda semanal del Congreso: Gobierno presiona para evitar una derrota de fin de año

Cuando la gestión de Javier Milei había hallado una dinámica de gobernabilidad, en base a decretar lo que no podía consensuar y vetar lo que no pudo evitar , la alianza opositora volvió a confluir en el Congreso para convocar a una sesión que pretende reformar los DNUs , pero cuyo trasfondo es un mensaje al Ejecutivo.

De aprobarse la reforma de la ley 26.122, el rechazo de una de las dos cámaras resultará suficiente para revocar un DNU y estos pasarán a tener un período de vigencia de hasta 90 días . Así, el Legislativo ya no tendrá que votar por el rechazo sino por la aprobación. Como sucedió con jubilaciones y universidades, volverán a unirse peronismo, radicalismo disidente, izquierda y provincialismos . Casa Rosada presiona a los gobernadores para que sus representantes parlamentarios no acompañen el proyecto: por lo pronto, logró el silencio del PRO y el acompañamiento del sector más libertario de la UCR, que tendrá otra vez voto dividido.

Diputados UCR radicalismo El bloque de diputados radicales hará su estreno en sesión en su nueva conformación de dos bloques: UCR y Democracia para siempre. Foto: NA.

El Ejecutivo no sólo puja con las provincias por esta propuesta. En la sesión del martes también se buscará vetar otro decreto presidencial (algo que nunca había ocurrido en la historia hasta septiembre de este año), ya que integra el temario el DNU 846/2024 que flexibiliza los requisitos para realizar canje de deuda que involucren los títulos nominados en dólares con vencimientos de corto plazo. El Congreso no quiere darle potestades extraordinarias a la gestión nacional en esta negociación, pero observa cómo se confirman las sospechas con respecto al Presupuesto 2025: el oficialismo ya no oculta su falta de interés en aprobarlo para poder ejecutar partidas discrecionalmente.