Incendio en Ezeiza: operativo contuvo las llamas y no peligran los vuelos









Al menos cinco dotaciones de bomberos trabajaron para contener el foco ígneo. El fuego avanzó sobre dos quintas.

Las llamas sorprendieron a los vecinos de Ezeiza.

Un mes y medio después de una explosión que afectó al polo industrial de Ezeiza, un incendio provocó la alerta en las inmediaciones del distrito. Hasta el momento, los vuelos no están afectados. No se registraron víctimas pero hay vecinos autoevacuados.

El foco ocurrió en dos quintas privadas que intermedian entre el bosque de Ezeiza (de unas 600 hectáreas) y la Autopista Presidente Perón, en las inmediaciones al predio deportivo que tiene el Club Boca Juniors y el Centro Atómico del distrito. Un cordón de bomberos resguarda que las llamas se acerquen al perímetro, aunque advierten por la altura de los pastizales afectados.

Al menos cinco dotaciones de bomberos lograron contener las llamas, que iniciaron en una plantación de trigo y, aunque no involucraron a personas, habrían incendiado una casa. Resta el trabajo de los peritos para conocer el motivo del incendio.

Según declararon a medios de comunicación, Aeropuertos Argentina 2000 informó que el incendio se encuentra lejos de la zona de operación de los aviones y, a pesar del humo y el olor a pasto quemado, la operatividad de los vuelos ocurre con normalidad.

Noticia en desarrollo.-

