Agustín Rossi: "La oposición hace campaña con la devaluación"

"Todo lo que sucede en la Argentina es el esfuerzo del Gobierno para que no ocurra una devaluación brusca que genere más inflación y más pobreza. Después, hay otra cantidad de actores y sectores que buscan un escenario de esas características", lanzó el dirigente.

Sobre la escalada del dólar blue, aseguró: "Claramente que es una corrida que no tiene sustancia estructural. Te hacen la corrida no 15 días atrás, donde no tenías en dólar agro ni expectativas de liquidación: te la hacen en medio del dólar agro, donde todavía estás liquidando".

"Trato de dar la cara permanentemente porque creo que tenemos explicaciones. Tenemos que tener un diálogo sincero con los argentinos. Decirles 'mirá, nos pediste todas estas cosas. Estas las cumplimos y estas nos faltan, pero estamos en camino de cumplirlas'. Los que te generaron los problemas en 2019 no te los van a resolver ahora", amplió.

Respecto al escenario electoral, y en vísperas de la cumbre dl Frente de Todos animará este viernes, dijo: "Si el presidente decide que no va a ser candidato, me sentaré y evaluaré la situación. No haré una evaluación en términos personales, yo ya fui precandidato en 2015 y lo iba a ser en 2019. Es visualizar si una eventual candidatura como la mía genera expectativas, esperanza en el Frente de Todos".