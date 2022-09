Alberto Fernández disertó en una universidad sobre la concentración de la riqueza

En ese marco, el jefe de Estado remarcó que "la pandemia terminó siendo una suerte de velo que se corre ante todos para dejar al descubierto el sistema injusto" en el que habita la sociedad y que presenta "las carencias y las debilidades estructurales del mundo”.

Alberto Fernández Alberto Fernández, presidente Prensa Presidencia de la Nación

"La pregunta que debemos hacernos es si frente a ese velo que se corrió, no tenemos el deber y la obligación ética y moral de construir algo distinto”, formuló el mandatario en el coloquio Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana, destinado a la comunidad educativa, donde además respondió preguntas de estudiantes.

“Si no lo hacemos entonces tanto sufrimiento no sirvió de nada”, añadió al respecto y reflexionó: “Está claro y es evidente que el sistema financiero internacional concentra la riqueza en unos pocos y distribuye pobreza en millones”.

Ante la situación actual, Fernández consideró que existe "una oportunidad" que "debe convocar" a la ética y que consiste en "no aprovechar las ventajas que da la guerra, sino exigir la paz para empezar a construir un mundo" que incluya, "sin necesidad de que la muerte y la sangre se esparza por todo el mundo”.

Alberto sobre el atentado a Cristina

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy sobre los movimientos de "odio y violencia y los viejos fascismos que vuelven a reaparecer" y sostuvo que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner "es resultado de ese odio" y "negarlos no nos hace bien".

"Las derechas recalcitrantes avanzan en Europa. No debemos permitir que eso pase. No hay ningún problema con la derecha democrática, pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deben tener cabida en el mundo de hoy", dijo al exponer sobre “Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana” en la Universidad The New School, donde llamó a "construir un nuevo sistema internacional equilibrado y equitativo".