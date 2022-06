Alberto Fernández apuntó al macrismo: "Están buscando un golpe de mercado"

Al respecto, Fernández no dudó en apuntar contra quienes buscan sembrar el caos en el país y le puso nombre y apellido: Hernán Lacunza. El exministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri puso en duda la posibilidad de que el Poder Ejecutivo cumpla con los vencimientos de deuda.

“Entiendo que Lacunza crea eso porque lo hizo. Lacunza defaulteó la deuda en pesos, pero para nosotros el mercado de deuda en pesos es muy importante y vamos a cumplir”, fustigó Fernández esta noche en el programa Minuto Uno y agregó: “Para ellos era fácil defaultear en pesos, para nosotros es imperdonable”.

Siguiendo esa línea, señaló que desde el macrismo “agitaron el fantasma, tiraron los precios de los bonos al piso y nosotros cumplimos” con los pagos estipulados. Y recordó qué eso mismo ocurrió en 2019, cuando Cambiemos dejó de pagar la deuda en pesos: “Lo que el macrismo hizo es un daño inconmensurable”.

Ante la consulta sobre qué intenciones hay detrás de las movidas desestabilizadoras, consideró que “seguramente están buscando un golpe de mercado. Sabemos con qué bueyes aramos”. “No les pido que me ayuden, les pido que se callen porque confunden con expectativas adversas”, añadió.

Respaldo a Martín Guzmán

Por otro lado, respaldó fuertemente a su ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionado por propios y ajenos por el alza de la inflación, un problema que el jefe de Estado consideró como "mundial".

"Echarle la culpa de la inflación a Guzmán es casi un tema de crueldad. La inflación no la trajo Guzmán. Cuando Argentina crece, el problema se potencia. Cuando reviso lo que hizo Guzmán veo que resolvió el problema de acreedores privados (…), que logró un acuerdo con el FMI que no nos significó condicionamiento para seguir creciendo, pasamos el primer trimestre cumpliendo las metas, veo un ministro que quiere preservar y hacer cumplir el programa económico que nos hemos fijados", remarcó.

Asimismo, señaló que en el último tiempo "las condiciones de igualdad han mejorado y la pobreza se ha reducido", según cifras del Indec, por lo que no ve razones para cuestionar el trabajo del titular de Economía: "Qué le puedo recriminar a Guzmán. No sería justo".

Además, sostuvo que al cabo del primer trimestre "el Índice de Gini mejoró el ingreso en la Argentina" con lo cual rechazó la hipótesis de sectores vinculados a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que señalan que el acuerdo con el FMI tiene por detrás una batería de medidas destinadas al ajuste: "Los datos dicen que no hubo ningún ajuste. Ahora si seguimos asustando a la gente, que padece un problema como la inflación, que comprendo y no oculto…".

Estamos trabajando para volver a poner en valor los bonos en pesos y dar confianza a los mercados. Nosotros vamos a cumplir con los financiamientos.

Debate al interior del Frente de Todos

Otro de los puntos sobre los que habló el presidente estuvo vinculado a las críticas internas respecto al rumbo económico del país. Los cuestionamientos realizados por la vicepresidenta generaron tensiones a nivel político. Al respecto, Fernández dijo que el Frente de Todos "está bien" y si bien volvió a señalar que "hay puntos que con Cistina no tenemos la misma mirada" manifestó también que "no es mi enemiga".

"Mis enemigos son los que quiere generar el caos en la Argentina", no dudó en afirmar y remarcó que el problema actual "es que estamos creciendo mucho y cuando crecemos mucho faltan dólares". "Estoy seguro que todos queremos una Argentina más justa e industrializada", afirmó.

El mandatario no le esquivó a la pregunta cuando le consultaron si sigue dentro de sus planes postularse como candidato en unas primarias de cara a 2023. "Sí. Definitivamente", dijo y señaló que "no hay peor peronismo que el peronismo quieto. El mejor es el que está movilizado, el que discute y debate".

"Creo que nada puede ser mejor para un candidato que la gente lo elija candidato y que no sea un acuerdo supraestructural", expresó.

Falta de gasoil

Este miércoles, la Mesa de Enlace anunció un cese de comercialización para el jueves 13 de julio por la falta de gasoil. El jefe de Estado criticó la decisión de la patronal agropecuaria al señalar que "en todo el mundo falta gasoil" por la guerra en Ucrania.

"No tenemos la cantidad necesaria en la Argentina ante un crecimiento y demanda como la que se está produciendo hoy. Está claro que ese problema lo tenemos y estamos trabajando para resolverlo. Pero ese problema no se resuelve con un paro, porque no es un problema de Argentina, es un problema que tiene el mundo", explicó.

Otras definiciones de Alberto Fernández