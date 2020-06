Alberto Fernández celebró el autobastecimiento de diesel premium: "Son dólares que dejan de irse de nuestro país"

También estuvieron el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el intendente de Campana, Sebastián Abella, y el secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), Pedro Milla.

El jefe de Estado destacó los trabajos de los empresarios, industriales, ingenieros y operarios que “asumieron el desafío de hacer algo que en el mundo no siempre se hace, y que no se ha hecho alguna vez”, en referencia a la renovación de la destilería sin interrumpir las actividades. “Se montó una arriba de la otra y siguió funcionando”, remarcó el Presidente, y agregó que esta obra “demuestra lo que los argentinos somos capaces de hacer”.

Alberto Fernandez Axion Energy PAE.jpg En un breve discurso, el presidente Alberto Fernández recordó cuando Axel Kicillof era funcionario del Ministerio de Economía en 2012 ya analizaba con el fallecido Carlos Bulgheroni sobre las ampliaciones de la planta y la posibilidad de aumentar la capacidad de refinar combustibles en el país

“Es una obra enorme, de gran valor para la Argentina. Va a aportar a la economía muchísimos buenos y mejores resultados”, afirmó, y mostró muy entusiasmado con la producción de diésel premium. “Cuando abrí la canilla de Eurodiésel sentí que se abría el futuro de la Argentina, es un símbolo de lo somos capaces de hacer los argentinos aun pasando los peores momentos”, remarcó Fernández.

Axion Energy PAE Refineria Campana 2.jpg Axion Energy

PAE celebró este año la finalización de las obras de ampliación y modernización de la refinería, que implicó una inversión de u$s1.500 millones. “Es la mayor en el sector de refino de los últimos 30 años”, destacaron desde la petrolera. La obra permitirá a Axion Energy incrementar un 60% la capacidad de producción de combustibles y mejorar aún más su calidad reduciendo el contenido de azufre.

La planta procesa crudo para transformarlo en nafta, gasoil, Jet para aviación, productos petroquímicos y otros derivados que se comercializan en las 735 estaciones de servicio de PAE en la Argentina, pero también en Uruguay. Los combustibles de alta calidad que se refinan en Campana permiten al país sustituir importaciones de productos premium. "Esto es muy importante para dar funcionamiento a la economía, para darle la energía que necesita, son dólares que dejan de irse de nuestro país”, sostuvo Fernández.

Axion Energy PAE Refineria Campana.jpg Axion Energy

Durante la vista, según supo este medio, se presentaron dos plantas. La DHT (Hidrotratamiento de Diesel), encargada del procesamiento de gasoil refinado, donde se le extraerá la mayor cantidad de partículas de azufre posibles, para conseguir un producto más puro, que se conoce como Eurodiesel.

Y la planta FGT (Fuel Gas Treatment), que realiza el mismo proceso de tratamiento de las partículas, pero con las naftas. “Los restos de azufre líquido, se almacenarán en tanques y se comercializarán como un subproducto. "Es un gran paso para Argentina, ya que contará con combustibles nacionales de alta calidad”, explicaron los expertos.

Para el sindicalista petrolero Pedro Milla, fue un día muy importante para los trabajadores de las refinarías y para todos los argentinos. “Agradecemos la presencia del Presidente en la presentación de este gran proyecto, y agradecemos que continúe impulsando y apostando por esta industria, representada por trabajadores que tienen una dedicación y compromiso muy fuerte con el país, y con el gobierno”, expresó el gremialista, quien ya había recorrido anteriormente las instalaciones con Kicillof.

"Con esta planta ya el gasoil no se importa más, con lo cual tenemos mayor eficiencia en los productos argentinos", señaló Milla a Ámbito. "Llevo 43 años en esta empresa y es la primera vez que viene un Presidente a visitarnos. Le dije que estamos apostando a que la provincia de Buenos Aires sea una provincia petrolera, por esta obra, y porque tenemos las refinerías más importantes del país", expresó el gremialista.

La ampliación también incluyó una nueva torre de enfriamiento, una estación transformadora con 4 subestaciones eléctricas nuevas, 5 tanques de almacenamiento más de combustible y 16 nuevos tanques de lubricantes. La magnitud de la obra contó con 13 millones de horas hombre, lo que generó empleo a más de 250 colaboradores propios de PAE y 3.000 trabajadores de empresas contratistas.

Con el precio del petróleo Brent en la orilla de los u$s40, en el sector de los hidrocarburos ya no se escuchan críticas por el "barril criollo" a u$s45. Las refinadoras que pusieron el grito en el cielo con el primer borrador del proyecto de "barril criollo" celebraron algunos cambios de último momento. El Decreto 488/2020 no asignó cupos de compra obligada por empresas ni congeló los precios de los combustibles hasta fin de año al valor del 31 de marzo pasado, como se esperaba. El Gobierno eliminó esas líneas de la norma para dejar a los refinadores contentos. Pero además, postergó hasta el primero de octubre próximo los aumentos en los impuestos al despacho de naftas y gasoil. Un golazo no solo para los que refinan, que tendrán mayores niveles de rentabilidad por esta vía, sino también para los estacioneros, que también se habían quejado públicamente del inminente congelamiento en los surtidores.

La visita de Fernández a la refinadora y la recuperación del precio internacional del petróleo (a solo u$s5 del criollo) descontracturan definitivamente las supuestas tensiones en este rubro.