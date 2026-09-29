Balearon a un custodio de Alejandra Monteoliva durante un intento de robo en La Matanza

Dos delincuentes intentaron robarle el auto a un custodio de la ministra de Seguridad cuando llegaba a su casa en González Catán. El policía recibió un disparo en un brazo durante el enfrentamiento.

Un custodio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , resultó herido durante un intento de robo ocurrido este martes en el partido bonaerense de La Matanza . Los dos sospechosos involucrados en el episodio también sufrieron heridas de arma de fuego y posteriormente fueron detenidos.

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El hecho ocurrió en el cruce de Gallardo y Dragones, en González Catán , cuando David Alberto Farías , suboficial mayor de la Policía Federal Argentina (PFA) e integrante de la custodia de la ministra, se disponía a ingresar a su domicilio a bordo de un Toyota Etios rojo .

En ese momento, dos hombres que circulaban en una motocicleta lo interceptaron. Según la información del caso, uno de ellos sacó un arma y efectuó un disparo contra el cristal de la puerta delantera izquierda del vehículo con la intención de robarlo.

Ante la agresión, Farías respondió con su arma y ialcanzó a los dos atacantes . Uno de ellos cayó herido a pocos metros del lugar, mientras que el segundo consiguió escapar inicialmente.

El robo fue registrado por las cámaras de seguridad.

El primero fue identificado como Ariel Ignacio Arébalos, de 28 años , quien sufrió una herida de arma de fuego en la zona lumbar.

El otro acusado, Sergio Fernando Arce Bustamante, de 24 años, fue trasladado minutos después por familiares hasta el Hospital Simplemente Evita, donde ingresó con cinco impactos de arma de fuego.

El custodio de Monteoliva también fue derivado al mismo centro de salud debido a una herida de bala en el brazo izquierdo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien dispuso la detención de los dos sospechosos por tentativa de robo agravado, tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra.

Durante las actuaciones se secuestraron las armas involucradas en el episodio, la motocicleta utilizada por los sospechosos y el vehículo en el que familiares trasladaron a uno de los heridos. Dentro de ese último rodado también se encontró otro armamento.

En cuanto a Farías, los investigadores le tomaron declaración, realizaron las pericias correspondientes sobre su automóvil y secuestraron su arma reglamentaria. No se adoptaron medidas en su contra.

Alejandra Monteoliva respaldó al custodio y habló de los detenidos

Tras conocerse el episodio, Alejandra Monteoliva se refirió públicamente al ataque y aseguró que los dos acusados deberán responder ante la Justicia.

Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 29, 2026

"Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de la PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza", escribió la funcionaria en su cuenta de X.

Monteoliva explicó que el efectivo se encontraba haciendo uso de su licencia extraordinaria cuando fue abordado por los delincuentes.

"Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos", manifestó en el escrito publicado en sus redes.

Finalmente, la ministra se pronunció sobre la situación de los dos sospechosos, quienes quedaron identificados y detenidos tras resultar heridos durante el enfrentamiento.

"Ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga", expresó Monteoliva.