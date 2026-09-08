Ara San Juan: familiares denuncian que quitaron las banderas de la base naval de Mar del Plata

Exigieron a las autoridades que “garanticen el respeto absoluto a la memoria de los 44 tripulantes y al dolor de sus familias”.

Familiares del Ara San Juan exigen respeto a la memoria de las 44 víctimas.

La abogada Valeria Carreras que representa a la mayoría de los familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan denuncia que están quitando las banderas del alambrado perimetral de la Base Naval de Mar del Plata, con la excusa de realizar remodelaciones .

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Los familiares exigen a las autoridades de la Armada y a las autoridades políticas correspondientes que “ detengan de inmediato cualquier intento de retiro de las banderas y que garanticen el respeto absoluto a la memoria de los 44 tripulantes y al dolor de sus familias”.

“ Quieren desaparecer al submarino ARA SAN JUAN de la historia. No lo vamos a permitir”, advierten.

“Las familias de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, a través de su representación legal, denunciamos enérgicamente la maniobra de la Armada Argentina orientada a borrar de la memoria colectiva la peor tragedia en tiempos de paz de nuestra historia naval.

Quieren invisibilizar lo que ocurrió con el submarino.

Quieren borrar de la historia a los 44 tripulantes: sus nombres, sus caras, su sacrificio y la verdad sobre las circunstancias en que perdieron la vida.

Con la excusa de “realizar remodelaciones”, pretenden retirar las banderas del cerco perimetral de la Base Naval de Mar del Plata. Esas banderas no son un adorno. Son memoria viva. Son el reclamo permanente de verdad y justicia. Son el único lugar visible donde la sociedad sigue encontrando los rostros y los nombres de quienes nunca debieron morir.

No lo vamos a permitir.

No vamos a aceptar que, bajo pretexto de obras o reordenamientos, se intente borrar el único homenaje permanente que aún resiste en el lugar desde donde zarparon y al que nunca regresaron.

La tragedia del ARA San Juan no fue un accidente inevitable. Fue el resultado de decisiones, omisiones y responsabilidades que aún deben ser plenamente esclarecidas y sancionadas. Intentar desaparecer su memoria es continuar esa misma lógica de ocultamiento.

Exigimos a las autoridades de la Armada y a las autoridades políticas correspondientes que detengan de inmediato cualquier intento de retiro de las banderas y que garanticen el respeto absoluto a la memoria de los 44 tripulantes y al dolor de sus familias.

Los nombres y los rostros de los 44 no se borran.

La memoria no se remodela.

La verdad no se tapa con obras.

No lo vamos a permitir”.