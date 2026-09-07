Osvaldo Cornide, presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), participó de las jornadas de la Pastoral Social “Puentes al Futuro” que se llevaron a cabo en Córdoba, donde aprovechó para reivindicar el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes, “Hagan lío”. También manifestó su preocupación por la actualidad económica del país al asegurar que "la gente está muy mal" y se refirió a la dura realidad que enfrentan las PyMEs.
"La gente está muy mal": Osvaldo Cornide advirtió sobre la situación económica y llamó a los jóvenes a "hacer lío"
El presidente honorario de CAME participó de las jornadas de la Pastoral Social en Córdoba. Desde allí alentó a la juventud a reclamar y a exigir a la dirigencia política, ante la situación social que atraviesa el país.
-
¿Cuáles son las barreras que enfrentan las mipymes para crecer y sostenerse en los mercados internacionales?
-
Inversión en activos biológicos, adecuación tecnológica y esfuerzo exportador, los ejes de la Comap para el agro
El dirigente asistió a la Semana Social 2026, el encuentro que se llevó a cabo entre el 4 y el 6 de septiembre en la provincia mediterránea, junto a más de 1.500 empresarios, dirigentes sindicales y sociales, científicos, estudiantes y emprendedores donde debatió sobre política, trabajo y crisis ambiental.
En declaraciones al programa Sábado Tempranísimo de Radio Mitre, Cornide destacó la cantidad de jóvenes provenientes de ámbitos sindicales, empresariales y universitarios que participaron de las jornadas y que colaboran en tareas de coordinación y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. “Cuando hay tanta decepción, la cantidad de jóvenes es impresionante”, señaló en relación a la completa actualidad que atraviesa el país.
Al referirse a la situación económica y social, el histórico dirigente PyME advirtió sobre las preocupaciones que atraviesan las distintas mesas de trabajo. “La desocupación, la falta de trabajo, la angustia por las deudas y por no llegar a fin de mes. La gente está muy mal”, sostuvo y señaló que esta situación alcanza a las PyMEs, los trabajadores, el sistema científico y los estudiantes que ven con incertidumbre su futuro.
En ese marco, destacó la importancia del evento organizado por la Conferencia Episcopal Argentina. Y aprovechó para recuperar una de las expresiones hacia los jóvenes pronunciadas por Francisco: “Hagan lío”. Cornide vinculó aquel mensaje con la necesidad de una mayor participación y con el derecho de los jóvenes a reclamar y exigir a sus dirigentes que “hagan las cosas como tienen que ser”.
Tras hablar del Papa, el dirigente marcó una diferencia entre dos formas de ejercer el liderazgo: el populista y el popular. El primero, dijo, es aquel "que se aprovecha de las circunstancias y de las necesidades de la gente para crear una clientela cautiva", en cambio el segundo "se ocupa de resolver los problemas, de estar del lado de la gente y ayudar”.
Para Cornide, el desafío que surge de las jornadas pasa por volver a construir puentes entre sectores diferentes, recuperar el diálogo y colocar las necesidades concretas de las personas en el centro de las decisiones, en un contexto marcado por la preocupación económica pero también por una fuerte participación de jóvenes y organizaciones de la sociedad civil.
Las jornadas se desarrollaron bajo el lema “Puentes al Futuro”, con una convocatoria a recuperar el diálogo y la unidad y evitar la confrontación como forma permanente de relación entre los distintos sectores de la sociedad.