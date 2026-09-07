"La gente está muy mal": Osvaldo Cornide advirtió sobre la situación económica y llamó a los jóvenes a "hacer lío" + Agregar ámbito en









El presidente honorario de CAME participó de las jornadas de la Pastoral Social en Córdoba. Desde allí alentó a la juventud a reclamar y a exigir a la dirigencia política, ante la situación social que atraviesa el país.

Osvaldo Cornide, dirigente pyme.

Osvaldo Cornide, presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), participó de las jornadas de la Pastoral Social “Puentes al Futuro” que se llevaron a cabo en Córdoba, donde aprovechó para reivindicar el mensaje del Papa Francisco a los jóvenes, “Hagan lío”. También manifestó su preocupación por la actualidad económica del país al asegurar que "la gente está muy mal" y se refirió a la dura realidad que enfrentan las PyMEs.

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El dirigente asistió a la Semana Social 2026, el encuentro que se llevó a cabo entre el 4 y el 6 de septiembre en la provincia mediterránea, junto a más de 1.500 empresarios, dirigentes sindicales y sociales, científicos, estudiantes y emprendedores donde debatió sobre política, trabajo y crisis ambiental.

En declaraciones al programa Sábado Tempranísimo de Radio Mitre, Cornide destacó la cantidad de jóvenes provenientes de ámbitos sindicales, empresariales y universitarios que participaron de las jornadas y que colaboran en tareas de coordinación y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. “Cuando hay tanta decepción, la cantidad de jóvenes es impresionante”, señaló en relación a la completa actualidad que atraviesa el país.

Al referirse a la situación económica y social, el histórico dirigente PyME advirtió sobre las preocupaciones que atraviesan las distintas mesas de trabajo. “La desocupación, la falta de trabajo, la angustia por las deudas y por no llegar a fin de mes. La gente está muy mal”, sostuvo y señaló que esta situación alcanza a las PyMEs, los trabajadores, el sistema científico y los estudiantes que ven con incertidumbre su futuro.

Participo de las jornadas de la Pastoral Social en Córdoba con monseñor Dante Braida Pte de Pastoral Social y Lobo Jorge de Asimra pic.twitter.com/rtM41VANRQ — Osvaldo Cornide (@OsvaldoCornide) September 5, 2026 En ese marco, destacó la importancia del evento organizado por la Conferencia Episcopal Argentina. Y aprovechó para recuperar una de las expresiones hacia los jóvenes pronunciadas por Francisco: “Hagan lío”. Cornide vinculó aquel mensaje con la necesidad de una mayor participación y con el derecho de los jóvenes a reclamar y exigir a sus dirigentes que “hagan las cosas como tienen que ser”.

Tras hablar del Papa, el dirigente marcó una diferencia entre dos formas de ejercer el liderazgo: el populista y el popular. El primero, dijo, es aquel "que se aprovecha de las circunstancias y de las necesidades de la gente para crear una clientela cautiva", en cambio el segundo "se ocupa de resolver los problemas, de estar del lado de la gente y ayudar”. Para Cornide, el desafío que surge de las jornadas pasa por volver a construir puentes entre sectores diferentes, recuperar el diálogo y colocar las necesidades concretas de las personas en el centro de las decisiones, en un contexto marcado por la preocupación económica pero también por una fuerte participación de jóvenes y organizaciones de la sociedad civil. Las jornadas se desarrollaron bajo el lema “Puentes al Futuro”, con una convocatoria a recuperar el diálogo y la unidad y evitar la confrontación como forma permanente de relación entre los distintos sectores de la sociedad.

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