Ricardo Alfonsín sobre el espionaje ilegal: "La UCR ha guardado silencio"

"A mí me llama la atención el silencio de la UCR frente a episodios de esta naturaleza que son gravísimos". Ricardo Alfonsín.

“He discrepado mucho con el radicalismo en los últimos 4 años, no por ocurrencias personales sino por ser muy consecuente con las ideas del partido. Yo no pido que condenen”, dijo. Pero insistió en la gravedad de lo ocurrido: “A mí me llama la atención el silencio de la UCR frente a episodios de esta naturaleza que son gravísimos. Si en algo está en juego el estado de derecho es ante estas cosas”.

“Además me llama la atención el silencio de otras instituciones que deberían estar preocupadas en saber si esto ocurrió o no. Nadie debería guardar silencio ante una denuncia de esta naturaleza”, agregó el embajador

“Es muy difícil explicar porqué se relativiza, minimiza e ignora. Siendo la UCR uno de los partidos que gobernó durante los años en los que esto ocurrió, debe manifestarse en este sentido”, remarcó.

Por otro lado, se refirió al documento de personalidades, científicos e intelectuales que compararon al Gobierno nacional con una dictadura de infectólogos o “Infectadura”. “No puedo creer que se digan cosas como esas. Es una barbaridad. La falta de criterio y desmesura solo puede obedecer a rencor. Se explica más por cuestiones emocionales que intelectuales”, sostuvo.

Para concluir, el embajador, hijo de Raul Alfonsín - el primer presidente de la democracia postdictadura - señaló que “documentos como esto no digo que amenazan la democracia, sino la calidad de la democracia y del debate. Si tan preocupados están por la democracia, que tengan más responsabilidad a la hora de hacer este tipo de documentos”.