Amenazaron a un intendente bonaerense: JxC emitió un comunicado de repudio

“Ninguna situación política, institucional o económica justifica este tipo de acciones”, continúa el comunicado, donde piden “a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, a los responsables de la seguridad y al Poder Judicial que velen por la paz social y el cumplimiento de la ley en la ciudad de Puan”.

Por otro lado, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, señaló en su cuenta de la red social X que tomó contacto con el jefe comunal: Acabo de comunicarme con el intendente de Puan Diego Reyes para expresarle mi solidaridad y repudio ante las amenazas que recibieran él y su familia. Podemos tener diferencias y proyectos distintos, pero nunca las amenazas y la violencia son una opción. Siempre más democracia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dievalen/status/1743713419834827210&partner=&hide_thread=false Repudiamos la situación de violencia que ha sufrido el intendente de Puan Diego Reyes. Pedimos a las autoridades provinciales y a la justicia que velen por la paz social y por el cumplimiento de la ley. pic.twitter.com/YqSUjL9D5A — Diego Valenzuela (@dievalen) January 6, 2024

Municipio de Puan: el contexto de las amenazas

Al asumir, el propio Diego Reyes advirtió que la gestión del anterior intendente, Facundo Castelli (de Juntos por el Cambio, al igual que Reyes), había dejado una deuda millonaria por el pago de haberes sometida además a una tasa de interés del 181,26% anual. El Estado provincial, a través de Aportes del Tesoro, ofreció un total de $145 millones para disminuir la deuda bancaria, que ya había superado ese monto

En ese contexto, el intendente decidió despedir -o no renovar- a unos 700 trabajadores municipales contratados y efectuar el pago del aguinaldo y de los haberes de diciembre en cuotas. "La semana que viene seguramente estaremos pagando la primera parte de los salarios de diciembre y a fines de enero pagaríamos la segunda cuota del aguinaldo. Estamos volcando el cien por cien de nuestra disponibilidad financiera para pagar sueldos", aseguró Reyes.

"Yo entiendo que el reclamo era justo porque la gente no había percibido todavía la totalidad del aguinaldo, pero la realidad que vivimos nosotros desde que asumimos en diciembre es una situación compleja que siempre informamos. Hicimos una propuesta de pago de acuerdo a lo que podíamos cumplir", manifestó el intendente quien apuntó: "Entiendo la protesta, lo que no comparto es la medida de fuerza del paro, porque el paro es para que la otra parte recapacite y la verdad que nosotros no teníamos nada que recapacitar".