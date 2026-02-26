ANDIS: Diego Spagnuolo pidió a la camara que revoque el procesamiento y declare la nulidad de la causa Por Vanesa Petrillo + Seguir en









La defensa del extitular de la agencia apeló ante la Cámara Federal y reclamó la nulidad de la causa por presuntas coimas y sobreprecios.

Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS.

La apelación presentada por Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encendió una nueva disputa judicial con argumentos que buscan anular el avance de la investigación por supuestas coimas y sobreprecios en el organismo.

Spagnuolo, procesado junto a otros imputados por una presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada por administraciones fraudulentas dentro del organismo, apeló ante la Cámara Federal porteña el procesamiento dictado en su contra.

Defensa contra “pruebas maliciosas” En su presentación, la defensa sostuvo que los audios que desencadenaron la causa “fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial”, lo que para el equipo defensor sería motivo suficiente para invalidar toda la investigación judicial.

“Si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse”, señaló el escrito, que argumenta además que las grabaciones presentan “fallas técnicas”, como cortes, ausencia de metadatos y posibles manipulaciones.

El planteo judicial se apoya en lo que popularmente se conoce como la doctrina del “fruto del árbol envenenado”: si la primera evidencia fue obtenida de manera irregular, todo lo que se derive de ella también debería ser nulo de pleno derecho.

En el escrito se remarcó que la propia Cámara Federal ordenó una pericia sobre los audios para determinar su veracidad o no, y que “nada de ello fue cumplido”. Respecto de la imagen en la que se lo ve con una mochila en el domicilio de otro imputado, Miguel Ángel Calvete, la defensa de Spagnuolo alegó que ello no puede ser un motivo para sospechar que una persona es miembro de una asociación ilícita o que hubiera recibido dádivas.