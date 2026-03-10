CABA analiza la concesión en los medios públicos porteños

Las radios AM !!!= y FM 92.7 y el Canal de la Ciudad, los medios públicos porteños.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires analiza avanzar con la concesión a privados de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber este medio, la iniciativa comprende al Canal de la Ciudad y las radios AM 1110 La Once Diez y la FM La 2x4 92.7, y se espera la publicación de una normativa en la que se darán los detalles del proceso por el cual se daría el inicio del procedimiento.

Fuentes de la administración que encabeza Jorge Macri confirmaron que existe una letra que se dará a conocer, y eventualmente se publicaría en el Boletín Oficial porteño, en la cual se indica cómo será el proceso de "concesión de la programación", tal como lo denominan por los pasillos de las emisoras en cuestión. Según explicaron, la iniciativa se enmarca en la estrategia de reducir costos y generar ahorro en la administración pública.

La novedad surgió la semana pasada, cuando estaba previsto que se publicaran los pliegos para otorgar la concesión de estos medios, un intento de privatización. Sin embargo, sobre el cierre del jueves Jorge Macri decidió frenar la publicación para profundizar el debate interno dentro de su gabinete sobre la conveniencia política y administrativa de avanzar con la medida.

Ante la consulta de Ámbito, las autoridades de las emisoras AM 1110 La Once Diez y la FM La 2x4 92.7 no quisieron hacer comentarios al respecto, y se encontraban aguardando la publicación de la normativa, que llegaría en forma de resolución, según trascendió.

Desde el gremio SUTECBA, que representa a los trabajadores de los medios públicos porteños, alertaron por esta situación y desde la semana pasada se encuentran en conversaciones con el Ejecutivo porteño y adelantaron que tomarán medidas en caso que la concesión se concrete. Prevén presentaciones ante la Justicia para frenar la decisión de la administración de Jorge Macri.

CABA y la concesión de los medios públicos

Entre los puntos en análisis aparecen la duración de las concesiones, la cantidad de horas de contenido informativo local que deberían garantizar los eventuales operadores privados y la situación laboral de los cerca de 500 trabajadores que se desempeñan en las radios y el canal. También se evalúa el costo político que podría implicar una decisión sin precedentes en la historia de la Ciudad.

Uno de los aspectos que suma sensibilidad al debate es la trayectoria de la AM Radio de la Ciudad, conocida durante décadas como Radio Municipal y unas de las emisoras con más antigüedad del país, rebautizada en 2013 como La Once Diez. La emisora cumplirá 100 años en mayo de 2027.

El Canal de la Ciudad tiene un recorrido más reciente. Nació en 2003 bajo el nombre Ciudad Abierta. Durante la campaña de 2007, Mauricio Macri había planteado la posibilidad de cerrarlo si llegaba al Gobierno porteño, pero finalmente el proyecto se mantuvo. En 2016, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el canal fue relanzado con su denominación actual y una programación más amplia.

Una década después, el sistema de medios públicos de la Ciudad vuelve a quedar en el centro de la discusión. A diferencia de intentos anteriores, la actual propuesta apunta a una concesión a operadores privados y no a una privatización plena, ya que esta última requeriría la aprobación de una ley específica en la Legislatura porteña.

Actualmente las radios AM 1110 y FM La 2x4 están bajo la órbita de la dirección de Baltazar Jaramillo, mientras que el Canal de la Ciudad es dirigido por Eduardo Cura. En conjunto, alrededor de 500 trabajadores integran el sistema de medios públicos porteños: unos 350 en las radios y cerca de 150 en el canal.

El Canal de la Ciudad cuenta con figuras como Nacho Goano, Cristina Mucci, Sergio Elguezábal, Mercedes Cordero, Patricia Palmer, Jorge Elías y Martina Soto Pose, entre otros, con programas centrados en la agenda cultural y social porteña. En la AM 1110 participan periodistas e intelectuales como Graciela Fernández Meijide, Santiago Kovadloff, Jorge Sigal, Gustavo Noriega, Silvia Mercado y Ezequiel Fernández Moores.

La FM La 2x4, en tanto, se distingue por ser la única radio pública del mundo dedicada íntegramente al tango, un rasgo que la convirtió en una referencia cultural de la Ciudad.