Aníbal Fernández insiste: "Si gana el macrismo, esto termina en represión"

"Es cierto que la libertad de expresión cuenta con protección constitucional y convencional , pero no es menos cierto que eso no habilita a la impunidad ante determinados dichos sancionados por las normas", resumió la denuncia, de dos páginas.

"Determinadas formas de discurso, como las calumnias, las injurias, o el discurso de odio, se encuentran punidos en nuestro ordenamiento. También es el caso de este tipo de frases inflamatorias, con virtualidad para poner en jaque nuestro sistema electoral y su normal funcionamiento", subrayó el denunciante.

Marano subrayó que "las expresiones cuestionadas han sido vertidas por un funcionario público de máxima jerarquía".

La denuncia apunta a los delitos de intimidación pública y violación de un artículo de la ley electoral.

El artículo 211 del Código Penal establece penas de dos a seis años para quien "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común".

En tanto, el artículo 139 de la norma electoral pena "con prisión de uno a tres años a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada".

"Amenazar con consecuencias ominosas en caso de que un candidato en particular sea elegido no es otra cosa que compeler a los electores a votar por alguien que no sea ese candidato", consideró el denunciante.

En tanto, horas después se conoció que dirigentes de Republicanos Unidos también denunciaron a Aníbal Fernández, ya que consideraron que sus declaraciones "infunden temor en la sociedad" y "miedo a la alternancia de poder".

En tanto, para los denunciantes, es claro que "la existencia de dolo resulta indiscutible, de los dichos del ministro denunciado, dado que los mismos están encaminados a desalentar el voto de la ciudadanía hacia la oposición, mediante sus alarmantes declaraciones".