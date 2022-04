El mensaje de Aníbal Fernández para los que fugaron dólares: "¡Garpenlá, viejo!"

"Lo presentaron los compañeros ahora y yo lo sabía desde el mes de diciembre por parte del presidente, con lo cual estamos pensando todos en el mismo momento", declaró.

Fernández consideró que "no es justo que el pueblo argentino se coma el viandaso que hizo este corrupto (en relación a Mauricio Macri, expresidente) que se llevó la guita afuera o haciendo lo que hicieron con este tipo de cosas".

"¡Garpenlá, viejo!. Te la llevaste, la tenés declarada y pagaste tus impuestos, bienvenido sea. Es tu historia y no me interesa a donde la tenés, es tu vida y no me interesa. Ahora, la que te llevaste por evasión la tenés que garpar, no tiene solución, y está legislado", sentenció el ministro.

"No hay que volver a legislarlo, hay que ponerlo en el marco que corresponda", completó.

En mensaje dirigido puertas hacia adentro del oficialismo, ordenó "empujar" para que "todo el mundo se prenda y se sume a esta situación que estamos buscando la solución para el pueblo, no para los dirigentes, para el pueblo que la está pasando mal".

"Los problemas políticos no los tenemos de la puerta para afuera, los tenemos de la puerta adentro, cuando te pega en el bolsillo", indicó en referencia al alto índice inflacionario del mes de febrero, que dio un 4.7%.