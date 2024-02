"Prohíbese la comercialización de medicamentos y especialidades medicinales en todo el territorio nacional a la firma BIOPHARMA S.R.L., CUIT 33-71629088-9, hasta tanto obtenga las autorizaciones sanitarias correspondientes", dice el texto tras la recomendación del Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Además, se abrió un "sumario sanitario a la firma BIOPHARMA S.R.L., CUIT 33-71629088-9, con domicilio en la calle Tierra del Fuego 319 de la ciudad y provincia de Neuquén, y a su director técnico Sergio Domingo Alonso".

medicamentos.jpg ANMAT prohibió la comercialización de productos Biopharma y abrió un sumario.

La ANMAT prohibió varios tipos de ácido hialurónico y equipos de depilación láser

La ANMAT, además, prohibió este miércoles el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes de los productos que contengan estos ácidos hialurónicos a través de la disposición 893/2024 del Boletín Oficial.

El texto, en este caso, argumentó que la situación descripta "deviene en riesgo para la salud de los potenciales pacientes, toda vez que se trata de productos médicos sin autorización por lo que se desconoce la verdadera composición y las condiciones de fabricación".

Acerca de los productos que se prohibieron, el documento detalla: "Volumen 33 - Acido Hialurónico reticulado al 33% - Rostro - C & C; Relleno labial y rostro - Volumen - Acido Hialurónico + Carboximetilcelulosa reticulado - jeringas prellenadas - C & C; Volumen 20 - Acido Hialurónico reticulado al 20% - Rostro - C & C; y PROPHILE® - tensador facial - restaura y regenera las células del rostro. Contiene Acido hialurónico, hidrolizado de ADN y ARN, proveniente de hidrolisis bovina que restaura y regenera las células - C & C".