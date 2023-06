Antonio de la Rúa habló sobre "Diciembre 2001": qué dijo tras el estreno

“Tuve un intercambio a través de WhatsApp tanto con él, como con diferentes políticos que aparecen en la ficción, y me llamo la atención lo que me respondió", refirió.

Según relató, Antonio de la Rúa le dijo que no tiene "pensado" mirar la serie que aborda el peor momento del país y, además, de su propio padre, al frente del Ejecutivo.

“Me dijo lo siguiente: ‘La verdad que no tengo ni idea, me han dicho qué hay una serie, pero no más que eso, no tengo pensado verla’”, contó el columnista.

image.png

Qué fue de la vida de “Antonito” de la Rúa

Tras iniciar por aquellos años una relación sentimental con Shakira, y tras la renuncia de su padre al Gobierno, Antonio de la Rúa se condenó prácticamente al ostracismo, sin apariciones públicas.

El abogado, de 49 años, es padre de Zulú (9) y Mael (6), ambos fruto de la relación que mantuvo con la ex Miss Mundo Colombia y DJ, Daniela Ramos, de quien se separó en 2018.

Según trascendió, De la Rúa mantiene un negocio de hoteles de lujo entre los que se cuentan edificios en México y Bahamas.