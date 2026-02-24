El Gobierno reúne al Gabinete con foco en la agenda legislativa + Seguir en









Manuel Adorni convocó a ministros y funcionarios en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria de los próximos días y avanzar en los lineamientos del discurso que el presidente Javier Milei dará ante la Asamblea Legislativa.

El Gobierno reúne este martes al Gabinete. Mariano Fuchila

El Gobierno vuelve a reunir este martes al Gabinete en Casa Rosada para coordinar la estrategia parlamentaria de una semana clave, con sesiones previstas en el Senado y el cierre de las extraordinarias. El encuentro comenzará a las 9 y estará encabezado por el jefe de los ministros, Manuel Adorni, quien convocó al núcleo encargado de las negociaciones legislativas para retomar las reuniones periódicas y ajustar los próximos movimientos oficiales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La agenda inmediata incluye la sesión del martes para la designación de autoridades de la Cámara alta, mientras que el jueves se debatirán proyectos como el Régimen Penal Juvenil y la ley de Glaciares. Para el viernes, en tanto, el oficialismo apunta a avanzar con la sanción definitiva de la reforma laboral, uno de los principales objetivos políticos del Ejecutivo en este tramo.

El lunes tuvo lugar un encuentro de la mesa política, del que participaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; y el armador político Eduardo “Lule” Menem, además del asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Mesa política El Gobierno reunió el lunes a su mesa política. Convocan al Gabinete para definir los próximos pasos legislativos Según fuentes oficiales, durante la reunión se repasaron los proyectos que comenzarán a discutirse en el Congreso desde el jueves, entre ellos la nueva ley de Glaciares —considerada prioritaria por el entorno presidencial—, el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. También se analizó la hoja de ruta legislativa que el Gobierno buscará impulsar a partir del 1° de marzo, cuando se inicie el período ordinario.

En paralelo, el Ejecutivo avanza en la preparación del discurso que el presidente Javier Milei pronunciará ante la Asamblea Legislativa, donde se espera que detalle iniciativas de su espacio político y realice un balance de gestión.

El encuentro se extendió hasta la tarde y concluyó sin declaraciones públicas de los funcionarios, aunque en el oficialismo destacaron el clima positivo tras la reciente jornada parlamentaria en la que el Gobierno logró aprobar la reforma laboral, un resultado que reforzó el optimismo en Balcarce 50 de cara a los próximos debates.