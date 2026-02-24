Reforma laboral: el Gobierno reabrirá el debate por las licencias médicas en el período ordinario

Tras la exclusión del artículo 44 del proyecto original, el presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, adelantó que el oficialismo enviará una nueva iniciativa para revisar el esquema de ausencias por enfermedad.

Mientras se prepara el tratamiento de la reforma laboral en el Senado durante el tramo final de las sesiones extraordinarias, el oficialismo ya proyecta una nueva discusión para los próximos meses: la regulación de las licencias médicas.

El presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala , adelantó que el Gobierno buscará impulsar una ley en el período ordinario para modificar el régimen de licencias por enfermedad, un esquema que inicialmente formaba parte del texto de la reforma y que finalmente fue retirado tras generar fuertes cuestionamientos.

El punto en cuestión era el artículo 44 , que introducía cambios en el régimen de pago de salarios ante enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo . La redacción original despertó críticas de la oposición y de sectores aliados, lo que llevó a su exclusión para facilitar el avance del proyecto principal.

“En definitiva, lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia, pensada para mejorar el crecimiento en la Argentina. Ese artículo trataba las enfermedades graves de una manera diferente y por eso se eliminó, pero de ninguna manera la ley que se va a sancionar el viernes pierde importancia”, sostuvo el senador puntano antes de la sesión prevista para el 27 de febrero.

Abdala también dejó en claro que más adelante podría presentarse una nueva iniciativa para “corregir” el tema de las licencias por enfermedad . En ese sentido, señaló que existe preocupación por casos de licencias prolongadas o presuntamente abusivas y por la circulación de certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado. “Hay que hacer algo” , remarcó.

El artículo 44 y la polémica por las licencias

La controversia surgió porque el texto original establecía distintos porcentajes de remuneración según las circunstancias de la enfermedad o el accidente. Si el trabajador no podía cumplir sus tareas por una afección no relacionada con su empleo, tenía derecho a percibir una parte de su salario.

En los casos en que la imposibilidad fuera consecuencia de una acción voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, como por ejemplo lesionarse jugando al fútbol, el empleado cobraría el 50% del sueldo habitual durante tres meses si no tenía personas a cargo, o durante seis meses si contaba con familiares legalmente a cargo. Además, para las recaídas de enfermedades crónicas, solo se consideraba un nuevo episodio si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.

Cuando la enfermedad o el accidente no respondían a una conducta voluntaria del trabajador, la compensación ascendía al 75% del salario, bajo los mismos plazos según la situación familiar. También se aclaraba que una eventual suspensión por razones económicas o disciplinarias no alteraba el derecho a percibir ese porcentaje durante el período de licencia.

Aunque ese capítulo quedó fuera del dictamen que llegará al recinto, el oficialismo anticipa que el debate sobre las licencias médicas volverá a la agenda legislativa durante el período ordinario.

Reconfiguración en el Senado

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, fue reelecto este martes durante la sesión preparatoria de la Cámara Alta y continuará en el cargo por otros dos años. En ese marco, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, destacó que la conformación de las autoridades se definió bajo un nuevo esquema de proporcionalidad, hasta ahora inédito en el cuerpo.

Si bien Abdala retuvo su puesto, los principales cambios se produjeron en las vicepresidencias. El lugar que históricamente correspondía a la primera minoría —el Justicialismo, con 25 senadores— quedó finalmente en manos de la jujeña Carolina Moisés, quien hasta hace 24 horas integraba ese bloque. La legisladora rompió junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza para conformar el nuevo espacio Convicción Federal, por fuera del interbloque justicialista.

El peronismo tampoco logró conservar los otros cargos en la línea de autoridades: la Vicepresidencia Primera será ocupada por Carolina Losada (UCR), mientras que la Vicepresidencia Segunda quedará en manos de Alejandra Vigo, esposa del ex vicegobernador Juan Schiaretti.