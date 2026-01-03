Argentina calificó el operativo de EEUU en Venezuela como un avance "contra el narcoterrorismo que afecta a la región"

Desde Cancillería ser pronunciaron sobre el operativo de EEUU en Venezuela. También pidieron por la seguridad del gendarme preso Nahuel Gallo.

Desde Cancillería expresaron su confianza en que "estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo".

La Argentina calificó esta mañana el operativo de EEUU en Venezuela como un avance "contra el narcoterrorismo que afecta a la región". Mediante un mensaje de Cancillería, el Gobierno expresó su confianza "en estos acontecimientos" y pidió por la seguridad del gendarme preso Nahuel Gallo .

En paralelo, el presidente Javier Milei destacó el operativo militar y al prestar declaraciones resaltó: "Estamos viviendo la caída de un dictador", en declaraciones televisivas, a la par de tildar a Maduro de "terrorista y narcotraficante".

El comunicado de Cancillería, compartido por Pablo Quirno en X y publicado en la web oficial de la dependencia, expresa que " el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro".

Así, expresaron que " la Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional".

Además, desde la dependencia diplomática instaron a que estas operaciones "pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario". En ese sentido, el Gobierno "espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas (..) incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia , puedan finalmente ejercer su mandato constitucional".

"La República Argentina reafirma a la comunidad internacional su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela", siguió el texto oficial.

Por último, el documento recordó que el régimen de Maduro es "internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reitera su llamado a su inmediata liberación".

Javier Milei sobre Nicolás Maduro: "Estamos viviendo la caída de un dictador"

El Presidente afirmó sobre la situación de Venezuela: "Lo que hay que comprender es que significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones y en la última elección fue derrotado muy fuertemente, y aún así quizo quedarse aferrado al poder. Estamos viviendo la caída de un dictador".

"Pero la línea por la cual EEUU hace esta operación es porque Maduro es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas, por ejemplo, con el partido socialista español. También ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México y Bolivia", agregó Milei.