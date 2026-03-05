Las internas del peronismo llegan al Congreso mientras el ala federal busca candidato para 2027

Un sector del partido se mueve para encontrar un referente del interior del país, que se pare frente al libertario, exprese la agenda y deje atrás las internas del AMBA. Ante la balcanización del partido, hay preocupación por la reforma política libertaria, que podría incluir la eliminación de las PASO.

El peronismo está en ebullición . El encuentro Cristina Kirchner - Miguel Ángel Pichetto; la foto del rionegrino con Guillermo Moreno y otros referentes de ese partido, y la fuga de tres senadores dan cuenta de que, puertas adentro, en las distintas tribus empiezan a plantearse que, así como está, el PJ no llega a ninguna parte. El domingo, ante la Asamblea Legislativa , Javier Milei los volvió a subir al ring , y, con el 2027 a la vuelta de la esquina , siguen sin contar con un referente claro. Empieza a haber “movimientos” para que surja un referente del interior del país, que se pare frente a libertario, y que deje atrás las internas del AMBA. La preocupación por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Hasta octubre del año pasado, Axel Kicillof aparecía como el candidato natural del peronismo para disputar la Presidencia. Pero la derrota electoral frente a La Libertad Avanza, que llevaba como principal figura a José Luis Espert —quien luego debió apartarse por sus vínculos con un empresario investigado por narcotráfico— debilitó esa proyección. En ese contexto, La Cámpora, que nunca vio con buenos ojos esa posibilidad, aprovechó el traspié para profundizar sus críticas al gobernador bonaerense.

Kicillof, más que estar enfocado en llegar a la Casa Rosada, está envuelto en las internas por su sucesión en la provincia de Buenos Aires. Único territorio que, para el PJ que no comulga con la agrupación liderada por Máximo Kirchner, no están “impotentes”. “En Provincia sí tienen votos”, reconoce una dirigente de ese distrito que cuestiona sus modos y afirma que, “la exclusión y el señalamiento no son el camino para ser una alternativa en 2027”.

Aunque, esa misma dirigente pone en tela de juicio el liderazgo del gobernador. “Si expresa pasado, no es competitivo: tiene que empezar a despegarse” , dice esa misma dirigente, que insiste en dejar atrás la nostalgia: “No queremos volver al 2003-2015, porque desde el 2011 no crecemos”. Piden que el bonaerense sea más taxativo, que defina sus posición frente a cuestiones clave, que haga gestos. Que quede claro que no añora el pasado.

En este contexto, la líder del PJ Cristina Kirchner es cada vez más cuestionada por dirigentes del interior, hartos de ser arrastrados por la agenda del AMBA. Para colmo, el partido fundado por Juan D. Perón se encuentra en su piso histórico más bajo de gobernadores y senadores.

“Nos están pasando por encima con una topadora”, dice otra fuente de la provincia de Buenos Aires. Por todo esto, entienden que cada jefe provincial dé la pelea por lo suyo y negocie con la Casa Rosada. Los mecanismos de Milei de recortar fondos y obras públicas los empuja a un sálvese quien pueda. Y, al final del día, ellos deben pagar sueldos.

Un PJ balcanizado

Las disputas en el peronismo se ven reflejadas en el Congreso. El caso más palpable fue, si se quiere, la reforma laboral. En el Senado, la bancada que conduce José Mayans no integra las comisiones: le reclama al oficialismo darles menos lugares que los que les corresponde. Por eso mismo, no presentaron dictamen (proyecto alternativo) frente al de La Libertad Avanza. Al parecer, tampoco hubo muchas intenciones de avanzar con un texto, pese a que el camporista Mariano Recalde se había puesto la tarea al hombro.

Fue raro ver al peronismo sin una propuesta frente al proyecto oficialista, tratándose de un tema esencial para el partido. En Diputados, en cambio, la estrategia fue otra: presentar un dictamen propio, pero que no fue acompañado por todas las tribus. En esa misma Cámara, a la hora de votar el acuerdo Mercosur - UE también hubo una ruptura. Acompañaron aquellos que se referencian en el “Peronismo Federal”. El resto, lo rechazó. En el Senado, hubo apenas tres votos negativos. Todos ellos de senadores que se referencian en Cristina Kirchner. Los Federales mostraron ser mayoría.

Si la falta de conducción sigue, esas diferencias serán cada vez más frecuentes en el Congreso: votaciones divididas y dictámenes varios. Ni hablar que podrían seguir las fugas. El caso de Carolina Moisés, que junto con Guillermo Andrada y Sandra Mendoza armaron rancho aparte en el Senado, no hace más que allanarle el camino a LLA en el Senado. Y esta fuga podría ser solo el principio de una sangría. La jujeña promete arrastrar a más senadores que no se sientan representados por la agenda que emana del AMBA.

Esta parálisis o “inercia” –como reconocen desde el propio PJ– empieza a tener consecuencias. “No plantarse ni argumentar en contra de Milei los deja afuera en sus provincias”, alertan dirigentes del partido que empiezan a delinear una estrategia de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

Pero además, en el PJ reinan tensiones no sólo por la falta de propuestas. Sino también por “las formas”. No cayeron bien, por caso, las “actuaciones” de los camporistas en el debate de la reforma laboral, en el que la diputada Florencia Carignano le desenchufó los micrófonos a los trabajadores de la Cámara. Tampoco agradaron las cadenas que Horacio Pietragalla le arrimó a Martín Menem al estrado.

Florencia Carignano Cables Taquígrafos Los comportamientos de La Cámpora generan malestar dentro del bloque peronista.

“Hay bronca, muchos diputados ya no van a las reuniones de bloque”, remarcó una legisladora de ese espacio. “¿Cómo le pedís orden e institucionalidad al Gobierno si nuestros diputados hacen estas cosas?”, reprochó, en diálogo con este medio, esa misma diputada.

Todos juntos

Mientras tanto, falta cada vez menos para las elecciones. Y la reforma electoral que promete la Casa Rosada podría complicarles el asunto. “Si eliminan las PASO, nos matan, no nos permitirían ordenarnos”, reconocen. Una primaria podría saldar las internas del partido.

Por lo pronto, un grupo de referentes del PJ empiezan a moverse, en busca de un referente del interior, que no solo exprese un discurso federal, sino que también, con propuestas, se le pare a Milei. Y que, sobre todo, que esa oposición a Milei no sea un impedimento para "dejar pasar la oportunidad del desarrollo del país". Por caso, son varios los diputados que reconocen que la Ley de Glaciares, tal cual está redactada, es un freno para las inversiones mineras. Y que desde su partido, en lugar de proponen una propuesta superadora a la de Milei (que tampoco comparten), se limitan a defender las cosas tal cual están.

¿Quiénes son estos dirigentes que buscan la renovación del PJ? Los diputados Raquel “Kelly” Olmos (CABA), Guillermo Michel y Marianela Marclay (Entre Ríos), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Emir Félix (Mendoza) son algunos de los peronistas que se ilusionan con encontrar a ese referente del Interior que los vuelva a hacer competitivos. Un referente que exprese “orden” en las calles, en la economía, en las cuentas públicas. “Se pide normalización”, analizan en ese sector.

Ahora bien, estos dirigentes son realistas: en el peronismo hay que ampliarse. Por un lado, no son los únicos que empiezan a registrar que, con este panorama, Milei tiene altas chances de ser reelecto. El propio Pichetto, que días atrás visitó a la titular del PJ, le habría sugerido tomar el ejemplo de Brasil: tienen que armar un frente similar al de Inacio Lula Da Silva en Brasil. Él mismo encabezó un acto con dirigentes de otras tribus del partido. Entre ellos, Moreno.

MIGUEL ÁNGEL PICHETTO GUILLERMO MORENO Pichetto plantea armar un frente opositor a Milei. Prensa Miguel Ángel Pichetto

En La Cámpora hacen una lectura distinta: “No es que Cristina se esté ampliando, sino que Pichetto entiende por dónde va la sociedad. Ella es la expresión de la mayoría del PJ”. Por lo pronto, la conversación Pichetto-Kirchner no repercutirá en el Congreso. El rionegrino seguirá en su bloque Encuentro Federal, junto con Nicolás Massot. Aunque, ya presentó varios proyectos con diputados de UP.

En fin, en el sector que se para en la vereda de enfrente de La Cámpora, y que salió a la pesca del dirigente del Interior que lleve la agenda del Peronismo Federal, entienden que ese “ir con todos” también debe incluir al peronismo de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. ¿Van por Martín Llaryora?

Por lo pronto, el Presidente, en de su discurso del domingo en la apertura de las sesiones ordinarias, ya dio una pista de cuál será su principal adversario en las elecciones del '27. Ahora, queda en manos del peronismo ver quién se subirá al ring a dar la pelea por el Sillón de Rivadavia.