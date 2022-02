Oposición analiza acuerdo con FMI y puja por subsidios energéticos

Por otra parte, Levy Yeyati dijo que “lo más sensato es avanzar con el programa que negocia el Gobierno, para así conseguir refinanciar lo que se le debe al FMI y, de paso, hacer correcciones”, aunque aclaró: “El ajuste no es menor, equivale a dos puntos del PBI, es un gran desafío llegar a esa meta”.

Por último, el economista sugirió a los diputados “tener en cuenta que si defaulteamos con el Fondo perderemos también los préstamos adicionales del Banco Mundial y del BID”.

Quien primero expuso al bloque fue el exembajador Carlos Pérez Llana sobre política exterior. “Argentina no tiene proyecto estratégico para sumarse a la globalidad. Esto no se arregla con ideología porque la ideología es un velo que tapa la realidad”, manifestó.

Pérez Llana también sostuvo que “el gobierno argentino cree que se alía a la izquierda, que tiene como enemigo a Estados Unidos, pero no se está asociando con países que tienen agenda progresista, sino con países revisionistas”.

En tanto, los exsecretarios de Energía Daniel Montamat y Jorge Lapeña cerraron las exposiciones. “Cuando hay precios políticos, más intervencionismo y cortoplacismo, hay déficit energético y se destruye al sector. La energía tiene un costo, y ese costo se paga con impuestos o con emisión e inflación”, dijo el primero.

Montamat enfatizó: “El desafío de la Argentina debe ser volver a niveles de inversión del 25% del PBI, con una estrategia de valor agregado”.

En otro tramo de su disertación, expresó que “la transición energética argentina y los compromisos asumidos en materia de cambio climático abren una ventana de oportunidad para el desarrollo intensivo de los recursos hidrocarburíferos”.

Por su parte, Jorge Lapeña insistió en que “el siglo XXI es el siglo del festival de los subsidios en Argentina, que ya se llevaron u$s 132.000 millones”. En esa línea, argumentó: “No es viable vivir con subsidios energéticos de entre u$s 10.000 y u$s 15.000 millones por año, hay que ajustar tarifas, pero no está claro en cómo debemos hacerlo”.