ATE intimó al Gobierno por el desmantelamiento del área de Metrología del INTI

El gremio denunció que una resolución oficial avanza sobre funciones clave del instituto y advirtió por riesgos laborales y de seguridad para la población.

ATE intimó al Gobierno a través de una carta documento.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó judicialmente al Gobierno nacional para que deje sin efecto una resolución del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que modifica de manera sustancial el funcionamiento del Programa de Metrología Legal, un área estratégica encargada del control y regulación de instrumentos de uso cotidiano como surtidores de combustibles, balanzas comerciales y equipos médicos.

La presentación del sindicato apunta contra la Resolución 213/25, recientemente publicada, que elimina funciones centrales del programa y, según ATE, encubre un proceso de vaciamiento con vistas a una eventual privatización. Desde el gremio sostienen que la medida impacta de lleno sobre las tareas de control y fiscalización que ejerce el Estado a través del INTI.

“El Gobierno avanza sobre una de las áreas más sensibles del Instituto”, denunció el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien remarcó que la decisión no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que también compromete la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, advirtió que la eliminación de los controles oficiales podría derivar en irregularidades en mediciones básicas del comercio y los servicios.

En qué consiste el programa de Metrología y cuántos trabajadores tiene El Programa de Metrología Legal tiene una incidencia directa en la vida cotidiana, ya que es responsable de verificar el correcto funcionamiento de instrumentos como alcoholímetros, cinemómetros utilizados en fotomultas, balanzas comerciales y surtidores de combustible, garantizando que las mediciones se ajusten a los reglamentos nacionales vigentes.

A partir de la resolución cuestionada, el INTI dejaría de realizar tareas de aprobación de modelos, certificación y control del correcto funcionamiento de los instrumentos actualmente en uso. Dentro de esta estructura se incluyen áreas como metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración.

Según datos del sindicato, de estas áreas dependen 147 trabajadores distribuidos en distintas provincias del país, cuyos puestos quedarían en situación de riesgo. Frente a este escenario, ATE anticipó la realización de plenarios y asambleas para definir un plan de acción y avanzar en medidas hasta lograr la derogación de la norma.