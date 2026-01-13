ATE apuntó contra el Gobierno tras el dato de inflación: "Un proceso que será muy difícil de revertir"

A través de su cuenta de X, Rodolfo Aguiar aseguró que "el Gobierno es el artífice de una pesadilla económica”, luego de que el IPC se acelerara en diciembre al 2,8%.

ATE arremetió contra el Gobierno por la suba de la inflación.

A través de su cuenta de X, el dirigente sindical arremetió: " Estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece y se reduce el poder adquisitivo de la gente. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil de revertir”.

En paralelo al dato de inflación, el INDEC reveló que la Canasta Básica Total -que mide la línea de pobreza- llegó a $1.308.713.

“Está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas. Desde que asumió el presidente Milei los salarios han mostrado una caída constante” , señaló Aguiar.

En ese sentido, aseguró que " a pesar de las promesas del Gobierno, la inflación se mantiene en ascenso. A esta altura tenemos que aceptar que no hay luz al final del túnel como nos dijeron". "Se pierden puestos de trabajo, disminuyen los ingresos y se deteriora la calidad de vida de toda la población”, expresó.

Por otro lado, el secretario de ATE se refirió al salario de la administración pública estatal, cuyo aumento nominal en 2025 fue del 17,1%, lo que significa una caída en términos reales de 14.4 puntos ante la inflación anual del 31,5%.

“La destrucción de los salarios y las jubilaciones ha sido una política pública. El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora bastante silencioso. Si no reaccionamos, va a ser peor”, señaló, al tiempo que consideró que "en el sector público, hay que poner en debate la responsabilidad de la dirigencia sindical".

"No puede ser que durante el 2025 la paritaria estatal se haya ubicado 14,4 puntos por debajo de la inflación y que ello haya sido aceptado por otro sindicato. Es evidente que existe una corresponsabilidad”, consideró.

Los cañones de Aguiar apuntan contra el gremio UPCN, el cual posee la personería gremial para negociar la paritaria del sector.

“Deben convocarse de manera inmediata las paritarias de la administración pública central. No se soporta más ajuste. No podemos arrancar otro año perdiendo”, concluyó Aguiar.