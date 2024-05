Aumento del subte: dos ONGs pidieron que se declare inconstitucional

Según este escrito, la norma incurrió en "la violación del artículo 24 de la Ley 4472 al establecer una tarifa al usuario injusta e irrazonable" y al mismo tiempo " no cumple con promover el uso generalizado del SUBTE por el excesivo costo económico de la tarifa al usuario".

En línea con eso, el texto continúa: "Viola el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad y el 42 de la Constitución Nacional en tanto obligan a proteger patrimonio y el interés económico de los usuarios de los servicios públicos".

"No se explicitó en los fundamentos de la Resolución de qué manera se tomó en cuenta las opiniones de la ciudadanía y las razones por las cuales desestimó cada una de las propuestas y consideraciones realizadas", prosiguió el amparo.

Por último, el reclamo concluye: "Los antecedentes fácticos que tuvo en cuenta el órgano no se cumplieron: motivación, por errores groseros en los hechos que habrían justificado el aumento (en particular, la relación histórica relación entre la tarifa del colectivo y la tarifa al usuario del subte) y finalidad, en tanto, al fijar un aumento desmedido, no cumple con el propósito de promover el uso generalizado del subte".

El aumento de la tarifa del subte

El próximo viernes 17 de mayo comenzará a regir la nueva tarifa de subte y premetro, que será de $574 y $200,90, respectivamente, según el Boletín Oficial de la Ciudad. Se trata de un aumento que estaba previsto para el 1 de mayo pero se demoró un par de semanas.

"Jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes primarios y secundarios seguirán viajando gratis. Continuará la tarifa social y los descuentos por pasajero frecuente", aseguraron desde Sbase.