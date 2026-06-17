Aumento de salarios para las Fuerzas Armadas: el Gobierno pagará un adicional por títulos académicos + Agregar ámbito en









A través del DNU 473/2026, la administración de Javier Milei incorporó un suplemento por formación académica para integrantes del sector. Alcanzará a personal en actividad, retirados y, en determinados casos, a pensionados.

Javier Milei junto al ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

El Gobierno dispuso la incorporación de un suplemento por título académico al régimen de haberes del personal militar, una medida que busca reconocer la formación profesional dentro de las Fuerzas Armadas y que tendrá impacto directo en los salarios del sector. La decisión fue oficializada a través del DNU 473/2026 y fue presentada por el Ministerio de Defensa como parte de una estrategia orientada a fortalecer el capital humano de la estructura militar.

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Según informó la cartera que conduce el teniente general Carlos Alberto Presti, el beneficio alcanzará a todo el personal militar que acredite estudios vinculados con las funciones que desempeña. La medida contempla tanto a efectivos en actividad como a retirados y, cuando corresponda, también será extensiva a familiares con derecho a pensión.

El esquema establece distintos porcentajes de reconocimiento de acuerdo con el nivel educativo alcanzado. Los militares que posean tecnicaturas o títulos equivalentes recibirán un adicional del 10% sobre el haber correspondiente a su grado. Para los títulos universitarios de grado, el suplemento será del 15%, mientras que quienes acrediten estudios de posgrado, especializaciones, maestrías o doctorados percibirán un incremento del 25%.

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Militares cobrarán hasta un 25% extra por títulos académicos tras un nuevo DNU Desde Defensa sostuvieron que la iniciativa apunta a incentivar la capacitación permanente y a reconocer el esfuerzo de quienes incorporan conocimientos especializados para el desempeño de sus funciones. En esa línea, remarcaron que la formación académica constituye un factor central para el desarrollo de capacidades adaptadas a los desafíos actuales de la Defensa Nacional.

El ministerio también destacó que la medida corrige una diferencia histórica respecto de otros sectores de la administración pública nacional, donde ya existen mecanismos similares de reconocimiento por estudios y capacitación profesional. Otro aspecto relevante es que el suplemento quedará integrado al cálculo de los haberes, por lo que acompañará las futuras actualizaciones salariales. De esta manera, el beneficio no tendrá carácter excepcional sino que formará parte de la estructura remunerativa del personal alcanzado.