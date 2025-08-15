Autopistas urbanas: la Ciudad controlará a los camiones que no usen los carriles permitidos

Esta iniciativa forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la ciudad de Buenos Aires y podrían implicar una multa que supera los $100.000.

La Ley de tránsito establece que “los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóviles y camionetas, deben circular únicamente por el carril derecho.

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la ciudad de Buenos Aires instaló un sistema para detectar y multar a quienes circulen por carriles no habilitados . La Ley de Tránsito prohíbe a camiones y ómnibus usar cualquier carril: deben circular por el derecho y usar el segundo para sobrepaso.

La implementación del nuevo sistema de fiscalización electrónica tiene como objetivo controlar y sancionar la circulación indebida de vehículos pesados en las autopistas de la ciudad.

Esta iniciativa forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad , buscando a mejorar la seguridad vial y promover una convivencia más ordenada entre todos los actores que transitan diariamente por las autopistas de la ciudad.

Como parte del plan, en agosto se incorporaron ocho nuevos puntos de control, debidamente señalizados a lo largo de las autopistas .

Estos vehículos requieren mayores distancias de frenado, generan puntos ciegos y ocupan más espacio, lo que incrementa la congestión y afecta la fluidez del tránsito, impactando directamente en la experiencia diaria de los usuarios.

El sistema fue diseñado para reforzar el cumplimiento de la normativa, sin necesidad de operativos presenciales, contemplando una multa de $146.000 para este tipo de infracción, ya que la sanción establecida alcanza las 200 unidades fijas (valor de la unidad fija: $731,62)

La Ciudad sumará 1.000 policías para patrullar las calles porteñas antes de fin de año

La Ciudad de Buenos Aires incorporará 1.000 policías en calle antes de fin de año como parte del Plan de Seguridad Integral que busca reducir el delito y reforzar el orden.

Con esta incorporación, desde el inicio de la gestión ya son 3.500 los efectivos que se sumaron al cuidado de los vecinos en la vía pública.

El anuncio se realizó esta mañana durante el egreso de nuevos agentes en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Parque Avellaneda, encabezado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lo acompañaron el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el director del ISSP, Martín López Zavaleta.