Jorge Macri encabezó última reunión de Gabinete ampliado del año: "Vinimos a liderar cambios"

El jefe de Gobierno porteño resaltó hitos de gestión al cumplirse dos años de su asunción en CABA. Acompañado de sus funcionarios, pidió redoblar esfuerzos para lo que resta de su mandato.

Las principales líneas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires participaron de la reunión de gabinete ampliado.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó este jueves la última reunión de gabinete ampliado en la que resaltó los planes de gestión y las medidas implementadas en los primeros dos años de mandato. Asimismo, les pidió a sus funcionarios redoblar esfuerzos.

En la Usina del Arte, en La Boca, el alcalde dijo que en la primera mitad de su gobierno se apuntalaron los ejes prioritarios de gestión como la vuelta definitiva del orden a la Ciudad, la recuperación del espacio público y el respeto irrestricto de la ley y la propiedad privada. Y señaló entre otros resultados la devolución de más de 525 propiedades a sus verdaderos dueños. El objetivo es que Buenos Aires siga siendo la “Ciudad más linda de todas”.

El jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, tomó la palabra al iniciar el encuentro del que, además de los ministros, también participaron diputados nacionales y legisladores porteños, presidentes comunales, miembros del Gabinete Joven, directores de hospitales y parte del Consejo Directivo del PRO de la Ciudad, entre otras autoridades. Además, expuso la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio.

Junto a Jorge Macri, vecinos participaron de la reunión de gabinete ampliado de Ciudad Durante el encuentro también hablaron vecinos Ciudad: Luciana Palacio, quien recuperó su hotel familiar en Monserrat después de 18 años de usurpación; Maximiliano Longo, comerciante de Once, una de las zonas que fueron liberadas de manteros; Camila Guarino, quien registró el primer plano aprobado a través de Model BA, una herramienta de IA que analiza los proyectos en tiempo real, cotejándolos con los Códigos Urbanístico y de Edificación; Fulvio Arrigoni, emprendedor gastronómico que recuperó una propiedad tomada en La Boca, y Ana Saravia, comerciante de Retiro, quien valoró la experiencia de "Retiro Abierto".

“Buenos Aires es una ciudad muy exigente y el testimonio de ustedes es muy importante. Tuve la suerte de conocer sus historias y es lo que les da sentido a nuestro trabajo”, expresó el alcalde y agregó: “La ciudad que estamos pensando es mucho mejor que la que conocemos. Nos estamos desafiando fuerte”. En la reunión se proyectó un video con imágenes que resumieron el año de gestión y otro institucional sobre “La Ciudad más linda”. Y fueron reconocidos 33 empleados del Gobierno porteño por su labor: Nora Castellano, quien creó una red interna de empleados y familiares de personas con discapacidad del Ministerio de Hacienda; Liliana Voto, jefa del departamento Materno Infanto Juvenil y coordinadora del equipo de Medicina y Cirugía Fetal del Hospital Fernández, donde se realizó la primera cirugía dentro del útero materno el sistema público de salud y Diego Nicolás Rey León, teniente del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad que participó en el operativo de rescate de una persona que se intentó arrojar al vacío en Constitución. “¿Estamos dispuestos a vivir en una sociedad donde el mérito y el esfuerzo ya no son parte de la ecuación? No. Se terminó esa anomia. No vamos a aceptar que ni los porteños, ni nuestro Gobierno sean creyentes de teorías que sólo cuidan sus intereses. Vinimos a dar certezas y direcciones y las vamos a sostener porque esto es lo que somos, un espacio político que se desafía y transforma a la realidad”, afirmó el jefe de Gobierno. Y finalizó: “Tenemos 2 años espectaculares por delante para seguir concretando 50 transformaciones que van a cambiar profundamente esta Ciudad. Porque al final del día lo que nos proponemos es cambiar la realidad de los porteños. Vivimos en la Ciudad más linda del mundo”.