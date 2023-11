Avelluto: "Probé la droga del antikirchnerismo rabioso, pero un día la dejé"

“La conferencia de Patricia Bullrich me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años", señaló Avelluto en una entrevista para Radio con Vos, respecto de las declaraciones que dio Bullrich el miércoles, donde apoyó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El periodista señaló: "Pensé durante la campaña electoral que nosotros estábamos en contra de Milei y fue lo que se dijo, de manera tal que tomé la decisión de actuar en base a mis convicciones y votar en blanco. Para mí es inaceptable votar a la ultraderecha, prefiero, aunque me quede solo, seguir fiel a mis convicciones".

En ese sentido, recordó: "Yo tengo convicciones desde muy chiquito, era adolescente durante el gobierno militar. Acabo de leer que el (exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad, Jorge) 'Tigre' Acosta apoya esta fórmula, yo no puedo estar ahí. Reivindicar la dictadura es un límite".

"Mi límite es Milei", subrayó.