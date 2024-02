Axel Kicillof arremetió contra Javier Milei: "Fundir a las provincias es fundir a la Argentina"

Además, dijo que el Milei de la campaña no es el mismo que el que gobierna, ya que el año pasado prometió bajar impuestos y con la ley ómnibus se planteó subir retenciones y Ganancias. Y disparó: "Usan el Impuesto PAIS para tapar el déficit, en lugar de recaudar de los que más tienen. Quieren bajar Bienes Personales".

Al mismo tiempo cruzó con dureza a Milei por amenazar con "fundir a todos" si no se aprueba la ley ómnibus, la cual aún debe ser votada artículo por artículo antes de ser tratada por el Senado. "Es muy grave que diga que va a quebrar a las provincias. Qué se cree que pasa en las provincias. La gente pide una escuela, una ruta, cloaca, remedios", dijo.

Asimismo, calificó de "enorme mentira" que Milei diga que Buenos Aires fue favorecida con los recursos de la coparticipación. "La Provincia recibe hace años menos recursos que la que le corresponde. Aportamos el 40% de los recursos y recibimos el 20%", remarcó.

"Milei no solo miente sino que se equivoca tratando de convencer a los bonaerenses de que los puede asfixiar con que si no votan la ley les van a sacar los recursos. No son de él los recursos. Los recursos son de la gente. No es fundir al gobernador, es fundir a las provincias", afirmó y agregó: "Fundir a las provincias es fundir a la Argentina".

Axel Kicillof cuestionó el plan de privatizaciones y las facultades delegadas

Por otro lado, se refirió a la ley ómnibus al considerar como "grave" que se quiera otorgarle facultades delegadas al presidente. Y apuntó contra el plan de las privatizaciones: "¿Qué vamos a privatizar? ¿Nadie va a explicar para qué? Muchas empresas estuvieron privatizadas y, por el fracaso absoluto de gestiones privadas, tuvieron que volver al Estado. Fueron vaciamientos. Caso Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas e YPF".

Al hablar del proyecto de país que propone Milei, el gobernador también cuestionó la liberalización de precios regulados como la nafta, la energía y el transporte. "Quieren poner la nafta al precio de Nueva York pero los salarios son más bajos. ¿Quién va a poder llenar el tanque? Parecía que venían a refundar la Argentina y en la práctica la están re fundiendo", sentenció.

Por último, reconoció que durante la gestión anterior hubo problemas que generaron enojo y bronca en la sociedad, lo que llevó a buscar una salida distinta. "Pero no fue esto lo que dijo en campaña: el ajuste era para la casta y los jubilados poco tienen de casta", cerró.