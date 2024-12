Axel Kicillof cruzó al gobierno de Javier Milei por los medicamentos de PAMI y el cobro de aranceles en hospitales públicos a extranjeros: "Es difícil mensurar el daño que está haciendo Milei"

Tras el anuncio del Gobierno, que habilitó a las Universidades Nacionales a arancelar la educación para estudiantes extranjeros no residentes , Kicillof fue tajante y explicó que es una " modalidad de comunicación " del Gobierno. "Se ha convertido en un gobierno que en lo comunicacional es un Gobierno propulsado a escándalos . Cada día largan otra barbaridad. Creo que no hay que dejar pasar ninguna, nos cambian de hoja, de escandalo y hay que salir a responder las barbaridades que dicen ".

El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que el Gobierno habilitará a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los alumnos "extranjeros no residentes".

"Lo que marca la ley, lo decía ayer el decano de exactas, es que los estudiantes universitarios para ser estudiantes tienen que tener residencias. Es decir que viven en Argentina", detalló Kicillof quién luego sentenció: "La Constitución de Alberdi dice que todos los derechos que consagra la Constitución son para todos los hombres del mundo que quieran poblar el suelo argentino".

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por el arancelamiento de la salud pública para extranjeros

En la misma línea, el líder bonaerense aseguró que el porcentaje de extranjeros que se atiende en la salud pública "es irrelevante". En este sentido, ahondó: "Cuando uno mira los números reales, me comentaba Nicolás Kreplak, en hospitales bonaerenses, internados extranjeros en el año 2023 representan el 0,81%".

Por otro lado, añadió: "0,22% de las consultas en hospitales bonaerenses son de extranjeros. Aunque se cobren, en general es población que no tiene acceso a determinado poder adquisitivo, así que no mueve la aguja".

Hospitales públicos.jpg Kicillof aseguró que solo el "0,81%" de las internaciones durante 2023 correspondieron a personas extranjeras.

Sobre este punto, Kicillof también aseguró que el Gobierno de Milei "lo que ha hecho es robarle recursos a las provincias argentinas". "De lo que se encargo es de no girar recursos que tienen que ver con el fondo de transporte, con el FONID, son todos recursos que no son discrecionales, que elige el Presidente si los da o no los da. Están sustentados y sostenidos en leyes, acuerdos, todos son violaciones de leyes".

"Lo único que hizo fue beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires con el tema de la coparticipación, en el marco del pacto de la milanesa", apuntó y luego advirtió: "A uno de la impresión de que si por esa miseria, en términos de lo que se esta quedando el gobierno nacional, consigue acuerdos legislativos y la verdad es que es muy lamentable".

"A nosotros nos creció un 30% la demanda en los hospitales, por los problemas que hay para acceder a tratamientos y medicamentos, por privado, y ahora se agrega lo del PAMI. Entonces nos tira los problemas y nos quita los recursos. Es un doble movimiento", concluyó el gobernador.