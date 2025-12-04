Las claves de la toma de deuda de más de u$s3.000 millones que impulsó Axel Kicillof para la provincia de Buenos Aires + Seguir en









Algunas ausencias estratégicas y la reunión de los dos tercios necesarios permitieron al peronismo avanzar con la sesión en la Legislatura.

Cómo se emitirá la deuda que tomó la provincia de Buenos Aires.

Luego de dos semanas de negociaciones intensas entre el peronismo y la oposición, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó el proyecto de ley de Financiamiento por más de u$s3.000 millones, enviado por el gobernador Axel Kicillof. Tras avanzar en la madrugada primero en la Cámara baja, alrededor de las 4 de la mañana fue sancionada en el Senado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El oficialismo logró reunir los dos tercios necesarios dado que, al momento de la votación -pasada la 1:40- había 88 diputados presentes sobre un total de 92, y algunas ausencias estratégicas terminaron de allanar el camino para que el peronismo alcanzara la mayoría especial y pudiera avanzar con la sesión.

El acuerdo terminó de destrabarse cuando, en el tramo final de las negociaciones, los bloques aceptaron avanzar en una reforma de la carta orgánica del Banco Provincia, por la que pasa de ocho directores a nueve. También, crearon un consejo de directores asociados dentro de esa entidad crediticia, que tendrá tres vocales asociados y dos síndicos.

Legislatura provincial Kicillof 2.jpg Claves de la deuda que emitirá Buenos Aires Este proyecto impulsado por Kicillof cuenta con una serie de puntos claves para entender el impacto que tendrá en la Provincia:

Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal : a distribuir entre los 135 municipios, por hasta $350.000 millones, sujeto a la colocación de toda la deuda solicitada, con una garantía de $250.000 millones a liquidarse en cinco cuotas en el primer semestre de 2026.

: a distribuir entre los 135 municipios, por hasta $350.000 millones, sujeto a la colocación de toda la deuda solicitada, con una garantía de $250.000 millones a liquidarse en cinco cuotas en el primer semestre de 2026. Coeficiente Único de Distribución (CUD) : Asimismo, el 70% del Fondo se repartirá entre los municipios según el CUD, mientras que el 30% restante financiará programas provinciales destinados a las comunas, gestionados por los tres ministerios con competencia en infraestructura, ambiente y transporte. Y habrá una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.

: Asimismo, el 70% del Fondo se repartirá entre los municipios según el CUD, mientras que el 30% restante financiará programas provinciales destinados a las comunas, gestionados por los tres ministerios con competencia en infraestructura, ambiente y transporte. Y habrá una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda. Deudas de COVID : se incluyó la condonación de las deudas municipales por los fondos COVID, una demanda sostenida por intendentes de todos los signos políticos.

: se incluyó la condonación de las deudas municipales por los fondos COVID, una demanda sostenida por intendentes de todos los signos políticos. Financiamiento y deuda : la iniciativa habilita operaciones por hasta u$s3.635 millones, estructurados en dos tramos principales: uno por u$s1.045 millones y otro por u$s1.990 millones. Incluye además la emisión de Letras del Tesoro por hasta u$s250 millones en 2026; la autorización a Buenos Aires Energía S.A. para tomar u$s150 millones destinados a proyectos energéticos; y la habilitación a Aubasa para endeudarse por u$s250 millones para obras de infraestructura.

: la iniciativa habilita operaciones por hasta u$s3.635 millones, estructurados en dos tramos principales: uno por u$s1.045 millones y otro por u$s1.990 millones. Incluye además la emisión de Letras del Tesoro por hasta u$s250 millones en 2026; la autorización a Buenos Aires Energía S.A. para tomar u$s150 millones destinados a proyectos energéticos; y la habilitación a Aubasa para endeudarse por u$s250 millones para obras de infraestructura. Obra pública : empleará los recursos para la reactivación de la obra pública provincial paralizada tras el recorte dispuesto por la administración de Javier Milei; y la cobertura de áreas de gestión afectadas por el déficit financiero generado por la caída de transferencias nacionales.

: empleará los recursos para la reactivación de la obra pública provincial paralizada tras el recorte dispuesto por la administración de Javier Milei; y la cobertura de áreas de gestión afectadas por el déficit financiero generado por la caída de transferencias nacionales. Argumentos del Gobierno para la deuda: según el oficialismo, la necesidad de tomar deuda se fundamenta en el pago de vencimientos en moneda extranjera heredados de la gestión de María Eugenia Vidal, ya que en 2026 caduca el equivalente a u$s2.500 millones. De esa cifra, u$s830 millones corresponden a compromisos en moneda extranjera, distribuidos en dos cuotas de u$s415 millones cada una. A pesar del alivio que puede representar para los municipios, Empiria Consultoras advierte que "el nudo sigue estando en el excesivo endeudamiento presentado" —de los u$s3.685 millones, u$s1.446 millones serían para vencimientos de deuda en 2026; u$s251 millones para cubrir el déficit primario; u$s1.045 millones para amortizaciones de deuda 2025 (avalar transacciones ya realizadas); u$s400 millones para proyectos de inversión; y u$s543 millones sin adjudicación natural—.

Además, indica que Buenos Aires es la provincia con más deuda y más riesgo, ya que su stock de deuda representa el 90% de sus ingresos. Por otra parte, pronostica para las transferencias a los municipios un aumento del 3% real para diciembre.