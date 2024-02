Axel Kicillof, duro contra Javier Milei: "Nos invita a una sociedad espantosa"

Axel Kicillof Jorge D´Onofrio Alberto Sileoni Axel Kicillof enfrenta a Javier Milei tras la quita de fondos coparticipables. Foto: Prensa Provincia de Buenos Aires.

Kicillof: "Yo también puedo cerrar accesos o puertos"

En su crítica hacia el Gobierno de Javier Milei, Kicillof remarcó la autonomía de las provincias ante el recorte nacional: "Yo también puedo cerrar los accesos, los puertos, si uno se pone a fantasear y a pensar sobre decisiones de autonomía o posibilidades, aduanas interiores, hay muchísimas alternativas".

"Pero ¿cómo surgen esas alternativas? No por voluntad y vocación de los gobernadores que estén pensando en cómo separarse de las demás provincias y del Gobierno nacional tomando decisiones autónomas. Es como que te arrinconan y te llevan a ese lugar", manifestó.

Y, en la misma línea, añadió: "Un gobierno que no cumple y abandona sus obligaciones, que no le importa que los pibes tengan escuela, que no le importa que la gente pueda viajar en colectivo, que no le importa que haya patrulleros o que haya seguridad, es más o menos una invitación a hacer lo que se pueda".

El gobernador bonaerense recordó también una de las primeras experiencias de Milei como presidente, "cuando llegó después de los vientos huracanados en Bahía Blanca. Llegó vestido de militar y dijo ´yo confío en que ustedes con lo que tienen se arreglen", recordó y agregó: "Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con nuestras obligaciones, pagar los sueldos".

Nuevo golpe a los gobernadores: Gobierno elimina el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de Buenos Aires

Mientras avanza con la licuación del gasto público, el Gobierno de Javier Milei aplica la motosierra sobre el organigrama del Estado. A través de dos decretos, este lunes dispuso la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y, además, ordenó modificar el Impuesto PAÍS para reducir al mínimo el reparto que recibía, hasta ahora, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Esta noche, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto 192/2024 que deroga el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020 mediante el cual el Gobierno de Alberto Fernández creó el fondo para el fortalecimiento bonaerense con recursos obtenidos a partir de la revisión de los montos otorgados a la Ciudad por el traspaso de la Seguridad.

Días atrás, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reclamó al ministro de Economía, Luis Caputo, mediante una carta enviada por Pablo López, titular de Finanzas de la provincia, "el inmediato pago del saldo adeudado por noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024 relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires".