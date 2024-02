Javier Milei recibió a Sean Rad, el fundador de Tinder

No fue el único empresario del Silicon Valley que simpatiza con las ideas del libertario: Elon Musk y Briam Armstrong, fundador de Coinbase, también mostraron su apoyo al Presidente.

Quién es Sean Rad, el fundador de Tinder

Sean Rad nació en Los Ángeles, California, en el seno de una familia de origen judeo-iraní. Fue CEO de Tinder, pero se retiró del cargo tras recibir denuncias de acoso.

El emprendedor fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 en 2014 y reconocido como por Fast Company como una de las personas más creativas de los negocios en 2016. También recibió un diploma de honores de la Universidad de Southern California. En 2020, fue reconocido por Forbes como uno de los 10 fundadores de la década de menos de 30 años.

Tinder nació de una idea de Whitney Wolfe Herd, quien se convirtió en 2021 en la emprendedora multimillonaria más joven del mundo. También fue nombrada como una de las Forbes 30 Under 30 de 2017 y 2018, y en 2018 incluida en la Lista Time 100. También se convirtió en la empresaria más joven en listar su firma en Wall Street con 31 años.

Su primera startup se inspiró en el derrame de petróleo de la empresa BP en el Golfo de México en 2010. Así, cofundó con Patrick Audfdenkam la organización no lucrativa "Help Us Project". Las bolsas "Help Us", hechas con bambú orgánico y avaladas por numerosas celebridades de Hollywood, fueron un boom de ventas y parte de las ganancias fueron destinadas a la ONG ambiental Ocean Futures Society.

También creó la línea de remeras "Tender Heart", también en asociación con Audfdenkam, con la cual apuntó a denunciar la trata de personas y la explotación en la industria textil.

La empresa cerró, pero Wolfe mantuvo el equipo y llevó adelante el proyecto paralelo Matchbox, que en 2012 se convirtió en Tinder, con el objetivo de diferenciarse de las redes sociales a la hora de conocer personas.