Axel Kicillof: "En toda la Argentina tenemos un parate de las obras y un desfinanciamiento de la educación"

"Se sufren ataques sobre la educación pública, la obra y el Estado en general. Nos dicen que la escuela pública no sirve. En la provincia, no. En la provincia seguimos invirtiendo en la educación pública, creemos en la justicia social y en la igualdad de derechos", subrayó.

A su turno, Sileoni expuso que "nuestro gobernador dice que la escuela pública es la columna vertebral de la provincia, lo que nos llena de orgullo y nos da una enorme responsabilidad" y añadió que "hace 6 años que las clases empiezan el día que dijimos que había que empezarlo y no fue magia, hay mucho trabajo detrás del gobernador y de las organizaciones gremiales".

"En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei no nombró la palabra educación, arte, salud o cultura. Dijo hace poco que el Estado no está para cumplirle los sueños a la sociedad. Si no es el Estado ¿Quién cumple esos sueños? ¿Podría la gente hacer una vaquita y abrir una escuela? Vamos a llegar a 300 escuelas inauguradas este año", apuntó Sileoni y subrayó que "siempre hace falta más Estado".

Sostuvo que "la escuela es una institución de verdad y, aún con sus errores, es absolutamente transparente", aseveró y planteó que se trabajará "para mejorar los aprendizajes y para tener cada vez más chicos dentro de las escuelas".

El sistema educativo bonaerense es el más grande del país y cuenta con 5.200.000 estudiantes en todos los niveles (inicial, primaria, secundaria y superior) de establecimientos de gestión estatal y privada, más de 21 mil establecimientos educativos, 400 mil docentes y 80 mil auxiliares.