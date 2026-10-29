Cumbre de Axel Kicillof con intendentes del MDF: PASO, reelección de intendentes y críticas a Javier Milei + Agregar ámbito en









Se aceleran los tiempos proselitistas y el gobernador aceita su construcción para apuntalar su aspiración presidencial. En total fueron 23 jefes comunales de toda la Provincia.

Kicillof estuvo junto a 23 jefes comunales.

Con la mira puesta en 2027, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió este jueves con 23 intendentes de su espacio Movimiento Derecho la Futuro (MDF). Hubo criticas a Javier Milei y se repasaron temas candentes como las PASO y la reelección de los jefes comunales, hoy trabadas por una ley de los tiempos de María Eugenia Vidal. Hubo duras críticas al gobierno de Javier Milei.

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“Tenemos que entender la responsabilidad histórica que nos toca”, fue una de las frases más escuchadas, según contaron a este medio algunos de los participantes. La tarea fundamental que se pusieron como objetivo es ganarle a Javier Milei y evitar otros 4 años más de "este modelo de exclusión, desempleo, salarios bajos y desindustrialización".

Para evitar la reelección de Milei, evaluaron la situación política y el crecimiento del MDF, la estructura política que fundó Kicillof para apuntar su aspiración presidencial. “Son la columna vertebral de este movimiento”, les endulzó el oído a los intendentes el gobernador. Ellos insistieron con su pedido de habilitar la reelección comunal, hoy limitada a una sola. Para ello deberían aprobarlo en la Legislatura bonaerense, lo que implicaría negociaciones difíciles, más cerca de las elecciones.

También se habló del sostenimiento de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Todo está atado a lo que suceda en el Congreso Nacional. En principio, Casa Rosada busca eliminarlas o, al menos, suspenderlas. Si lo logra, lo más probable es que Kicillof las suspenda en la Provincia. Por ahora, parece que en Nación no están logrando los consensos necesarios para hacerlo. El peronismo se puso como meta defenderlas a toda costa, como herramientas para dirimir diferencias.

Amplia presencia territorial La cumbre se realizó en en el Salón Francés de la Gobernación, en calle 6, de La Plata. La convocatoria fue amplia, 23 intendentes de varias regiones de la Provincia. “Nada de esto ocurrió espontáneamente ni por casualidad, es el resultado del trabajo político que venimos haciendo entre todos”, resaltó Kicillof.

Del conurbano estuvieron Andrés Watson (Florencio Varela), Lucas Ghi (Morón), Magdalena Sierra (Avellaneda), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz). De la región capital fueron Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso). El mayor número vino desde el interior: Gustavo Barrera (Villa Gesell), Gilberto Alegre (General Villegas), Ricardo Alessandro (Salto), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Sebastián Walker (Pila), Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Héctor Olivera (Tordillo), Julio Marini (Benito Juárez), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Mauro Poletti (Ramallo), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Sergio Barenghi (Bragado) y Ariel Succurro (Salliqueló).