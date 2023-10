Axel Kicillof: "Para que haya verdadera libertad, tiene que haber igualdad de oportunidades"

El mandatario provincial cerró la campaña provincial en Avellaneda, en un acto por el Día de la Lealtad peronista, donde reconoció que “son tiempos difíciles” por la coyuntura social y económica pero remarcó que la salida no es con políticas de shock: “Nada se resuelve con motosierra, ni con dinamita ni ajuste. No es por ahí”.

kicillof avellaneda telam.jpg Télam

Defender los derechos

A propósito de la votación del domingo, Kicillof apuntó que "hay mucho en riesgo, por eso lo histórico de esta elección", donde se repartirán las cartas cinco candidatos, aunque en la práctica tres de ellos aparecen entre quienes cuentan con más posibilidades. .

A nivel local, el propio Kicillof encabeza la fila, siendo el máximo candidato a quedarse con la victoria, mientras que detrás aparece Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio, y Carolina Piparo, de La Libertad Avanza. En el plano nacional, el desenlace de la disputa entre Massa, Patricia Bullrich (JxC) y Javier Milei (LLA) es aún más incierto.

Durante su discurso en Avellaneda, el mandatario provincial señaló que el domingo "hay mucho para defender" y les pidió a los votantes que el domingo, en el cuarto oscuro, elijan la boleta de Sergio Massa, completa.

"Hay una boleta que es un escudo para defender los derechos, un seguro para defender lo que se hizo, y un impulso para el futuro. Es la boleta de Unión por la Patria con Sergio Massa. Es la boleta completa la que garantiza lo que hicimos, pero también lo que falta hacer", afirmó.

Unidad nacional

El gobernador aprovechó para hablarle al candidato presidencial de UP, quien posteriormente dio el discurso de cierre, y le dijo que "compartimos el planteo de unidad nacional" para encontrar una salida a la situación actual.

"Necesitamos un proyecto nacional que aguante los embates de esa deuda que nos dejaron. Ya lo había dicho Cristina. Necesitamos grandes acuerdos para lo que viene. Sergio, te vamos a acompañar. Estoy seguro que no solo en el peronismo ni UP, sino la gran mayoría de los bonaerenses saben que nos es con menos educación, sino con más. Que no es con menos industria nacional sino con más. Que es integración provincial y no con menos federalismo", continuó.

Sobre el final, recurrió a una de las principales consignas del movimiento peronista-kirchnerista para interpelar a los votantes, convocándolos a una salida colectiva. "La patria es el otro. Y si es el otro, lo que necesitamos el próximo domingo es Unión por la Patria. Es la boleta completa. Que Sergio Massa sea el próximo presidente. No vamos a menos, vamos a más. Es por la unión. Es por la patria", cerró.