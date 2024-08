Axel Kicillof se reunió con Lula Da Silva en el Palacio del Planalto

Embed - Luiz Inacio Lula da Silva en Instagram: "No Palácio do Planalto, recebi o governador da província de Buenos Aires, a maior da Argentina, @kicillofok , ao lado do ministro @fernandohaddadoficial. Axel também se reuniu com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, @geraldoalckmin_ . A província de Buenos Aires é a maior e mais industrializada da Argentina. @ricardostuckert"

