Axel Kicillof visitó Almirante Brown y apuntó contra Javier Milei: "Frenar la obra pública es inhumano"

“El 7 de septiembre nadie puede dudar, hay que convertir el enojo en un voto contra Milei”, expresó el gobernador bonaerense, quien recorrió obras educativas y viales junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Mariano Cascallares.

El gobernador Axel Kicillof recorrió la Universidad Nacional Guillermo Brown y las obras en la Ruta 4, donde volvió a cuestionar las políticas de Javier Milei.

El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof encabezó este viernes una jornada en Almirante Brown donde visitó la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y supervisó los avances en la obra de mejora integral de la Ruta Provincial N°4 . Estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario , el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el intendente Mariano Cascallares , además de referentes del oficialismo como Juan Grabois y Fernanda Miño .

Durante el recorrido por la UNaB, el mandatario bonaerense destacó la importancia de la educación pública como motor de movilidad social. “Las universidades del conurbano están llenas de hijos de trabajadores: son la primera generación en llegar a la universidad porque es pública, gratuita y, sobre todo, está cerca”, afirmó.

Kicillof volvió a cuestionar al Gobierno nacional: “Milei está llevando adelante un desfinanciamiento histórico de las universidades. Aquí en Almirante Brown paralizó las obras para construir más aulas. Lo mismo hizo con la salud y la vialidad en todo el país: frenar la obra pública es inhumano”.

En ese marco, el mandatario lanzó un mensaje electoral: “Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado tiene un responsable: se llama Javier Milei. El 7 de septiembre nadie puede dudar: hay que convertir el enojo y la indignación en un voto por la boleta de Fuerza Patria” .

La agenda también incluyó una recorrida por el Parque Don Orione durante el aniversario de la localidad de San Francisco de Asís , donde Kicillof dialogó con vecinos.

La vicegobernadora Magario, en tanto, remarcó: “Hay dos formas de gobernar: una que abandona a la gente y otra que todos los días se ocupa de mejorar. Esa es la diferencia entre un Gobierno que ajusta y uno que protege”.

Cascallares señaló que “en Brown se necesita un Estado fuerte, comprometido y eficiente”, mientras que Grabois calificó la elección como “crucial para defender a la provincia de Buenos Aires y al gobierno de Kicillof”.

La obra en la Ruta 4, conocida como Camino de Cintura, contempla una inversión provincial superior a los $45.000 millones para mejorar la circulación en un corredor que atraviesa 12 municipios a lo largo de 70 kilómetros.

Entre los presentes estuvieron la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, la ministra de Ambiente Daniela Vilar, el administrador de Vialidad bonaerense Roberto Caggiano, además de legisladores, funcionarios municipales y autoridades universitarias.