Sufrió varias lesiones, un tumor y una mala praxis, pero su pasión por el tenis pudo más: quién es Reilly Opelka

La vida le jugó muchas malas pasadas, pero su amor por el tenis lo hicieron volver en contextos muy desfavorables y demostró que nació para este deporte.

La resiliencia define a los deportistas que enfrentan adversidades extremas en el tenis. Algunos superan lesiones graves y crisis personales para volver a la cima. Sus historias, marcadas por sacrificios y determinación, inspiran a millones, mostrando cómo la pasión transforma el dolor en triunfos imborrables en el escenario deportivo global.

Reilly Opelka encarna esa lucha. Pese a un tumor, lesiones y una mala praxis, su amor por el tenis lo llevó a desafiar a los mejores. Desde canchas modestas hasta estadios mundiales, su trayectoria refleja un espíritu inquebrantable que lo convirtió en un símbolo de perseverancia en el deporte.

La historia de Reilly Opelka, el tenista que nunca bajó los brazos En 2022, el tenista enfrentó un tumor benigno en la cadera que lo alejó del tenis. Una cirugía exitosa dio paso a una mala praxis en su muñeca, con una infección que lo dejó fuera casi dos años. A los 27 años, Opelka pensó en abandonar todo.

El estadounidense regresó en 2024, alcanzando las semifinales en Newport. En 2025, sorprendió al vencer a Novak Djokovic en Brisbane con 16 aces, mostrando su saque imbatible. Su estilo agresivo, apoyado por amigos como Taylor Fritz, lo llevó al puesto 66 del ranking.

El gigante de 2,11 metros ganó cuatro títulos ATP, incluyendo Dallas y Houston en 2022. Una lesión en la espalda lo forzó a retirarse de la final de Brisbane, pero su pasión por el tenis lo mantiene en pie, consolidándose como un ejemplo de superación que al día de hoy lo tiene en la lucha por cosas importantes en este deporte.

