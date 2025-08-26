Axel Kicillof debuta en la campaña nacional de Fuerza Patria y comparte acto con Jorge Taiana

A partir de las 18:00, el gobernador compartirá por primera vez junto a Jorge Taiana una charla con jóvenes universitarios en la capital bonaerense. Se refuerza la campaña de Fuerza Patria de cara a octubre.

Axel Kicillof compartirá mañana en La Plata una actividad junto a Jorge Taiana , primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria , de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Con la veda de inauguraciones de obras pública y anuncios ya vigente desde el viernes pasado por la proximidad de los comicios locales del 7 de septiembre, el gobernador y el excanciller participarán de una charla con jóvenes universitarios en el Instituto de Capacitación Política de la capital bonaerense.

Será la primera aparición de Kicillof junto a Taiana desde que se cerraron las listas en el marco del proceso de unidad del peronismo para enfrentar a La Libertad Avanza, primero en los comicios locales desdoblados del 7 de septiembre y luego en las legislativas nacionales para renovar la mitad de la Honorable Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Kcilliof estará junto a Taiana este miércoles a partir de las 18:00 en el Instituto de Capacitación Política ubicado en la calle 54 entre 10 y 11 de La Plata . El gobernador ya había participado de diferentes actividades enfocadas en la gestión en el marco de la campaña bonaerense para los comicios del 7 de septiembre donde se votarán candidatos para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en cada una de las 8 secciones electorales pero aún no se había mostrado junto al primera candidato a diputados nacional de Fuerza Patria.

Taiana fue ungido cabeza de lista el pasado 17 de agosto como figura de consenso para impulsar una boleta de unidad del peronismo y, si bien no fue propuesto por Kicillof para estar al tope de la papeleta, cuenta con el apoyo de los distintos sectores del PJ . Actual secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vicecanciller de Néstor Kirchner y canciller de Cristina Kirchner, el primer candidato de Fuerza Patria ya había sido parte de actos de campaña junto a Máximo Kirchner, referentes de La Cámpora e intendentes peronistas pero aun no se había mostrado acompañado por el gobernador.

El reclamo de Jorge Taiana

Taiana es además la cara visible ante foros internacionales de la campaña "Cristina Libre" y su primera actividad como candidato fue una charla en la sede nacional del Partido Justicialista que preside la expresidenta. "No aceptamos la proscripción de nadie y mucho menos de la presidenta del partido Justicialista. Esta es una campaña que no podemos llevar adelante nosotros solos. Necesitamos de todas y todos para volver a representar a aquellos sectores que hoy se encuentran alejados. Tenemos que juntar fuerzas todos y todas porque tenemos enfrente además la cuestión de la abstención electoral, porque hay mucha gente que acompañó con esperanza y fue defraudada”, reclamó Taiana en su primer discurso como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

El jueves pasado, Taiana estuvo en Quilmes invitado por la intendenta Mayra Mendoza en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona junto a Máximo Kirchner, titular del PJ bonaerense y jefe de La Cámpora, y el candidato a legislador provincial por la tercera sección, Facundo Tignanelli, jefe de bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense. En ese acto, donde Máximo esbozó un reclamo público contra Kicillof al sostener que el gobierno provincial le envía mas recursos a la ciudad de La Plata que a Quilmes, Taiana se mantuvo al margen de las polémicas.

“Quiero felicitarlos por hacer esta obra, porque es difícil hacerla con un gobierno nacional que ha prohibido la obra pública. Hacerlo con el esfuerzo de los vecinos y de las autoridades es complejo, y eso muestra una voluntad política de no dejar a nadie atrás. Los chicos y las chicas que están acá son los que más van a disfrutar este polideportivo, los que más que deben tener la posibilidad de desarrollarse y buscar la plenitud en su vida. Siempre confíen y sigan el ejemplo de tantos compañeros y compañeras que se esfuerzan en mejorar la vida de los demás, que tienen la solidaridad como principio y están decididos a jugársela”, sostuvo el jueves pasado el ex Canciller de Cristina.

El cierre de Axel Kicillof

En el cierre de las candidaturas a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, a diferencia de los que ocurrió en el armado de las boletas para las ocho secciones electorales de cara a los comicios locales del 7 de septiembre, se impuso la lapicera de La Cámpora, organización que logró ubica a siete postulantes dentro de los primeros quince. El Frente Renovador de Sergio Massa se alzó con cinco lugares mientras que el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador bonaerense logró hacer entrar a dos candidatos de extracción sindical, Hugo Yasky de la CTA y Hugo Moyano Jr. Taiana fue consagrado como cabeza de lista y candidato de unidad si bien desde la gobernación no lo reconocen como candidato propuesto por Kicillof.

Kicillof estará además esta tarde en el cierre del primer encuentro multisectorial sobre marina mercante, industria naval y vías navegables "Soberanía, trabajo digno y salarios justos" junto al intendente Marion Secco.