Axel Kicillof: "La decisión que ha tomado el Presidente es muy difícil de discutir, salvo que se defienda a las corporaciones"

“Contar con estos servicios es básico y no es muy discutible. Y cuando digo servicio público esencial es que el estado tiene que tener la vocación de que esto alcance a todo el mundo a una tarifa razonable”, continuó.

Además, criticó a la oposición por sus dichos tras el anuncio del DNU. “Me parece que tendrían que tener una crítica sustancial, en lugar de adjetivar. Muchos de sus dichos son apreciaciones de índole tendenciosas e ideológicas”, evaluó.

Eel mandatario bonaerense aseguró que con esta medida se está restituyendo algo que el gobierno de Mauricio Macri excluyó por la misma vía del marco legal que existía cuando el líder del PRO asumió la presidencia. "Pero a apenas 20 días de asumir, Macri derogó por DNU este artículo. Y modificó unilateralmente leyes debatidas y votadas democráticamente en el Congreso Nacional, a pedido del lobby", recordó el mandatario bonaerense.

"En la Ciudad de Buenos Aires hay 5000 chicos y chicas que no tienen acceso a la educación. Hay que garantizar la conectividad. No podemos hacernos los distraídos. En esta pandemia, se notó que quien no tiene internet la pasó mal. Es un servicio público y el estado debe tutelarlo. No se puede decir que eso no corresponde", remarcó.

"Celebramos la excelente decisión del presidente Alberto Fernández de restablecer a la telefonía celular e internet como servicios públicos esenciales. Y más que oportuna la suspensión de cualquier aumento de precios hasta el 31 de diciembre de 2020", había expresado más temprano en redes sociales.

En un mensaje en Twitter, Kicillof recordó que "en Argentina, la luz, el gas, el agua y la telefonía fija son considerados servicios públicos esenciales desde hace mucho tiempo. ¿Quién puede dudar de que hoy el acceso a internet y la telefonía celular también lo son? Solo quienes defienden intereses de los grupos concentrados".