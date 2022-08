Axel Kicillof: "Los halcones se morfaron a las palomas"

Axel Kicillof Axel Kicillof, gobernador bonaerense Ignacio Petunchi/Ámbito

Para el exministro de Economía, “la oposición hablaba de que este Gobierno no iba a terminar el mandato y me parece que eso explica el estado de ánimo que tienen". Los cruces ahora siguen por al orden del juez Roberto Gallardo, que le indicó al Gobierno porteño que no intervenga la Policía de la Ciudad en Recoleta, ya que es competencia de las fuerzas federales resguardar la seguridad de la Vicepresidenta.

En ese sentido, Kicillof remarcó que JxC “hizo muchas irresponsabilidades", al mismo tiempo que apuntó contra el rol de la justicia, en el contexto de los entredichos con Cristina Kirchner y la Causa Vialidad. “Algunos miembros del poder judicial tiene vocación política", señaló esta mañana.

Por otra parte, habló del rumbo económico del Gobierno y los cambios en el Gabinete. “La asunción de Sergio Massa dió una respuesta muy positiva y despejó el horizonte que la oposición marcaba como insostenible", sostuvo.

Para el gobernador, “lo que ocurre en Argentina como en todo el mundo es que después de la pandemia hay un proceso de concentración muy grande", explicó.