Axel Kicillof: "Mi Gobierno no promueve ni cubre la violencia institucional"

Defensa de Sergio Berni

Esos acontecimientos dejaron al ministro de Seguridad de la Provincia en el ojo de la tormenta. Tajante, Kicillof dijo al respecto: "Berni acompañó la decisión de apartar al Jefe del Operativo. Dijo inmediatamente que la Policía actuó mal. Berni es un hombre que no está acusado en ningún hecho. Trabaja con muchísima dedicación".

"Evidentemente, la Policía está para proteger, no para agredir. Nosotros tenemos más de 3.000 espectáculos deportivos en un año. Acá lo que pasó es muy particular, obviamente. No es lo que ocurre siempre con la Policía del a provincia ni en todos los partidos", aseguró el gobernador.

Sobre esto, agregó: "La Policía actuó de la peor manera. Eso nos lleva a hablar de la violencia institucional y acá quiero dejar algo bien claro: mi Gobierno, nuestro Gobierno, no promueve la violencia institucional. No la protege, no la encubre, no la oculta y no la tolera".

"Está abierta un investigación y él la está conduciendo adentro de la fuerza. Afuera, es absolutamente independientemente. Las pericias no las hace la Bonaerense, es otra fuerza y son otras fuerzas, a determinación del juzgado. Yo pido la máxima severidad con los que se determinen como responsables", amplió.

Actuación policial

Posteriormente, Kicillof contó cómo se enteró de los hechos en el bosque platense: "Me enteré de que eso estaba ocurriendo y me puse en contacto con los ministerios de Seguridad, Justicia y Salud. Finalmente terminan ocho internados, tres con balas de goma, a pesar de que hubo un despliegue y una cantidad de disparos infernal".

"Lo más masivo que tiene esto es que hubo 30 mil que fueron a una fiesta deportiva y se les arruinó completamente. La decisión que tomé esa noche es apartar de la Policía al jefe del operativo", completó.

En otro pasaje de la entrevista, el mandatario aseguró que es la Justicia la que está llevando adelante la investigación y remarcó que "cuando tenga los informes correspondientes, tomaré las decisiones que tenga que tomar".