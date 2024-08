Diputados acuerdan el juicio por jurados y cuentan los votos para baja de imputabilidad

Embed - COMISIÓN EN VIVO: PLENARIO - 28 de agosto de 2024 - Diputados Argentina | Régimen Penal Juvenil

Régimen Penal Juvenil: intervención de especialistas

La primera participante fue Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, fue crítica contra la iniciativa oficialista, con el que consideró que "ponemos en serio peligro la paz social", dado que establece la "entrega a los niños a un sistema penal ineficaz y colapsada". "Las cárceles federales se encuentran actualmente desbordadas de internos, lo que lleva a que -por la falta de cupos- sean alojados en establecimiento totalmente inadecuados y donde las fugas son reiteradas", dijo citando un informe del Servicio Penitenciario y añadió: "No tenemos condiciones materiales de llevar este sistema propuesto por ley".

"A pesar de todo, hay cuestiones que estamos haciendo bien: tenemos escolarizados al 94,1% de los chicos que están en edad escolar. Esta es la primera vez y viene aumentando", resaltó Marisa Graham, titular de la Defensoría de los Derechos de Niños, y planteó que "cuando el Estado genera políticas para los chicos ellos los toman". "El delito total en el país viene bajando sistemáticamente desde el 2015", afirmó y planteó que la "manipulación de los datos de seguridad, porque lo toman desde el 2020, en donde todos estábamos de cuarentena y era más baja".

En el plenario intervino el diputado Facundo Manes pero en su rol de especialista en neurociencia. "Muchos de los jóvenes que ingresan al sistema carcelario lo hacen con problemas de salud mental, ya sea por abusos de sustancias o traumas", analizó y amplió: "Los jóvenes que reciben un tratamiento insertos en la comunidad en lugar de ser encarcelado no sólo tienen menos probabilidades de reincidir, sino que muestran mejores resultados en términos de salud mental y adaptación social. Estos son datos científicos que nos llevan a cuestionar la eficacia de las penas privativas de la libertad para los adolescentes y nos invita a pensar alternativas que sean más consistentes".

Juicios por jurados: debate en Diputados

Autor de uno de los proyectos, el formoseño Fernando Carbajal (UCR) consideró que "hoy por hoy, el juicio por jurado es la única fuente posible de legitimidad de las decisiones judiciales". Su texto establece un esquema de juicio por jurados de 12 miembros civiles con paridad de género (lo que se conoce como jurados populares) para todos los delitos con pena en abstracto de 5 años. Deberán dar un fallo unánime. El santafesino Roberto Mirabella (UCR), también autor de un proyecto, remarcó diferencias técnicas pero habilitó la posibilidad de acuerdo.

El cordobés Juan Brugge propone un sistema de juicio por jurados escabinado, que combina magistrados y personas que no sean profesionales del derecho. La bonaerense Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), quien presentó otra de las iniciativas, expresó su respaldo al proyecto de Carbajal solicitando "no enamorarse de los propios proyectos al punto de no ser capaces de construir consensos" y "confiar en las capacidades de ciudadanía en el único ámbito en que no está representado en forma directa".

"Estamos muy cerca de encontrar un consenso y en buena hora de que lo podamos lograr porque sin dudas eso va a permitir que vivamos en un país con una Justicia mucho más democrática, en donde se falla en un jurado popular", remarcó Gustavo Bordet (Unión por la Patria), exgobernador de Entre Ríos, que remarcó su coincidencia con el proyecto de Carbajal y relató la experiencia de aplicación en su provincia.

