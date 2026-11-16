Bancarios acordaron un aumento del 2,2%: en cuánto quedaron los salarios + Agregar ámbito en









La actualización fue acordada con las cámaras empresariales del sector y eleva al 26,3% la suba salarial acumulada entre enero y octubre de 2026, en comparación con los haberes de diciembre de 2025.

La Asociación Bancaria consiguió un aumento crrespondiente a octubre.

La Asociación Bancaria, el sindicato que lidera Sergio Palazzo, informó un nuevo aumento salarial del 2,2% para los trabajadores del sector, correspondiente a octubre. Con esta actualización, el salario inicial de la actividad, incluida la participación en ganancias, se ubicará en $2.683.718,55.

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De acuerdo con el comunicado difundido por la organización gremial, el sueldo básico inicial pasará a ser de $2.608.320,16. A ese monto se sumarán $75.398,39 en concepto de Participación en Ganancias (ROE).

La actualización fue acordada con las cámaras empresariales del sector y eleva al 26,3% la suba salarial acumulada entre enero y octubre de 2026, en comparación con los haberes de diciembre de 2025.

La Bancaria consiguió un aumento para los salarios de octubre. Bancarios: en cuánto quedan los sueldos del sector El incremento se aplicará sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanzará a los adicionales convencionales y no convencionales.

Desde el sindicato confirmaron que durante noviembre y diciembre continuará vigente el mismo esquema de actualización, en línea con lo establecido en las negociaciones paritarias.

Por otra parte, la Asociación Bancaria informó que el monto inicial del bono por el Día del Bancario quedó fijado en $2.325.227,20. La suma tendrá actualizaciones mensuales hasta su fecha de cobro, prevista para noviembre de 2027. "Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", sostuvo el gremio en el comunicado firmado por su Secretariado General Nacional, encabezado por Palazzo.

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