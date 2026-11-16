El peronismo federal y el Frente Renovador de Sergio Massa se juntan mientras se define el futuro de las PASO

Acto por el día de la Militancia pero sin la presencia de Sergio Massa, Axel Kicillof ni Máximo Kirchner. Sergio Uñac encabeza una actividad en Lobos.

El peronismo volverá a congregarse este martes en San Fernando con la excusa del Dia de la Militancia con la reaparición de Sergio Massa de cara a la campaña presidencial del 2027. El encuentro se da en medio de las negociaciones en el Congreso para suspender las PASO , una reforma electoral que podría impactar de lleno en el armado político del principal movimiento opositor a Javier Milei.

La convocatoria, motorizada por del Frente Renovador (FR) y el peronismo federal, apunta a reunir a la dirigencia en un acto en el Teatro Otamendi de San Fernando y funciona casi como la presentación en sociedad de un armado que sostendría una eventual candidatura presidencial de Massa . El encuentro comienza a las 18 y reunirá a unos 600 dirigentes en el distrito de Luis Andreotti, anfitrión y uno de los principales referentes del massismo bonaerense.

Por el peronismo federal estarán Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación, la diputada Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel. También se espera a Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora y el vicegobernador rionegrino Pedro Pesatti. Desde la Liga de intendentes llegarán Federico Achával (Pilar) y Federico Otermín (Lomas de Zamora). Según las fuentes consultadas, Cristina y Máximo Kirchner enviarán representantes , lo que agrega un dato a tener en cuenta para el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y pre candidato presidencial, no recibió una invitación oficial . Hasta el sábado, Kicillof ni siquiera había sido notificado del evento. Los organizadores sin embargo no descartan que algún dirigente del MDF asista a San Fernando . Tampoco estará Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, que ese mismo día tiene una actividad en Telén, en La Pampa.

Tampoco será de la partida Sergio Uñac. El ex gobernador de San Juan también se perfila com candidato presidencial y encabezará una actividad por la tarde en Lobos y una cena por la noche en la Ciudad de Buenos Aires.

Hay otra incógnita: la presencia del propio Massa no estaba confirmada. Tenía previsto un viaje a San Pablo pero, según se informó, tampoco estaba descartada su asistencia. Massa lleva meses de regreso a la escena pública por goteo, después de la derrota de 2023 y de un extendido perfil bajo. Reapareció en septiembre ante más de mil jóvenes del FR en la Facultad de Derecho de la UBA, donde dijo que "no es hora de candidaturas" y que "nunca me corrí". En octubre volvió a mostrarse en un acto en Rosario. En paralelo, el FR activa en el interior bonaerense lo que sus propios dirigentes llaman un operativo clamor, con pedidos de una segunda oportunidad para su líder, mientras Massa recibía a la Liga de intendentes en San Fernando.

Los planes de Sergio Massa

El massismo evita dar certezas sobre los planes de su jefe. Puertas adentro descartan que el jefe del Frente Renovador busque la gobernación, y dejan abierta la chance de que compita por la Presidencia. La escena de San Fernando funciona como un test de volumen: cuántos sectores están dispuestos a ponerse detrás de un nombre cuando todavía nadie lo pronuncia oficialmente.

Todo ese armado depende de una variable que se define en el Congreso: la suspensión de las PASO. El gobierno nacional intentara este martes dictaminar el proyecto de reforma electoral con el objetivo de dejar al peronismo sin reglas de juego para dirimir sus candidaturas. En agosto, Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se sentaron juntos con gobernadores y jefes de bloque del Congreso, y coincidieron en defender las PASO.

Sin embargo, las lecturas internas son distintas. Kicillof ratificó que irá a una primaria y la considera la forma más razonable de ordenar la disputa. Massa plantea combinar unidad con participación interna. Sin PASO, el peronismo debate alternativas: una interna abierta, que impulsa Sergio Uñac, internas regionales o un acuerdo de unidad. Un sector del kirchnerismo ve en la suspensión un paraguas, porque evitaría medir en las urnas el voto del espacio sin Cristina candidata.

La foto de este martes contrasta con la del Día de la Lealtad. El 17 de octubre, el peronismo había anticipado actos separados, con Kicillof encabezando el suyo y La Cámpora organizando otro. En esos días circulaban versiones sobre una fórmula "Ma-Ma", con Massa y Máximo Kirchner como dupla.