León XIV celebra en Perú la última misa de su gira por Sudamérica: "Los llevaré siempre conmigo"

El pontífice concluye un recorrido de once días por Uruguay, la Argentina y Perú, donde visitó diez ciudades y mantuvo encuentros con fieles y distintas comunidades. Tras completar su agenda en territorio peruano, emprenderá el regreso a Roma, donde tiene previsto arribar el martes por la mañana.

León XIV cierra este lunes la última jornada de su primera gira por Sudamérica desde que asumió el pontificado. El Papa encabeza una misa en Lima, Perú , que se desarrolla en la Base Aérea Las Palmas. Después de once días de viaje por Uruguay, la Argentina y Perú, el pontífice se prepara para regresar al Vaticano, tras visitar diez ciudades y participar de numerosos encuentros religiosos y sociales.

En horas del mediodía, el Sumo Pontífice inició la última homilía en territorio peruano, una nación que lo albergó durante más de tres décadas y que es, tal como dijo, su segunda casa.

“Al final de mi visita apostólica, también quiero confirmarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo , en donde quiera que nos encontremos abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, expresó.

Ante un millón y medio de fieles, el jefe de la Iglesia Católica realizó la última eucaristía de su primer viaje por la región. Desde la multitud que se acercó a la Base Aérea corearon su nombre y recordaron la adopción de Robert Prevost de la nacionalidad incaica: "El Papa es peruano, el Papa es peruano", entonaron.

" Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro. Me llevo el grato recuerdo de la sonrisa de los niños que saludé en calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita", dijo en una muestra de agradecimiento por la hospitalidad con que fue recibido.

También se refirió a la calidez de "los cantos y las danzas coloridas" del pueblo peruano. "He venido a anunciarles a Cristo y me llevo el testimonio y la fe que siempre admiré en ustedes. Queridos hermanos y hermanas, renovados por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando en la distancia a Jesús, nuestro camino, verdad y vida" y cerró: "Qué Dios te bendiga, mi Perú, y que María te cubra con su manto".

La agenda del papa León XIV en su último día en Perú

Durante la mañana, León XIV visitó la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se reunió con los trabajadores y las personas que reciben asistencia en el establecimiento. Desde las 10.30, el Papa encabeza la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco.

Como parte de las últimas actividades de su visita, el pontífice también tiene prevista una ceremonia oficial en la Base Aeronaval del Callao. Luego, abordará el avión que lo llevará de regreso a Roma, en un vuelo cuya partida está programada para las 13.45.

El viaje tendrá como destino el aeropuerto de Roma-Fiumicino, donde se espera que aterrice el martes por la mañana. Con su llegada, León XIV completará su primera visita apostólica a América del Sur desde que fue elegido sucesor de Francisco.

El recorrido de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú

El recorrido comenzó el 6 de noviembre en Uruguay, donde visitó Montevideo, Paysandú y Florida. Después continuó hacia la Argentina, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Durante su paso por el país, mantuvo encuentros con jóvenes, trabajadores y representantes de distintos sectores sociales, además de participar de celebraciones religiosas.

La última etapa tiene lugar en Perú, un país con un significado especial para León XIV. Robert Prevost vivió allí durante casi dos décadas, obtuvo la nacionalidad peruana y desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral. Entre 2015 y 2023 estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo, por lo que esta visita representa también un reencuentro con las comunidades donde desarrolló su labor religiosa.

Durante su estadía peruana, el Papa también pasó por Lima, Cusco y Pucallpa, además de otras localidades, donde mantuvo encuentros con fieles y representantes de la Iglesia católica.

La gira sudamericana reunió a entre seis y 7,5 millones de fieles. Presidencia Perú

La gira está marcada por una importante convocatoria popular. Según estimaciones oficiales, las actividades realizadas durante el recorrido movilizaron a más de seis millones de personas, aunque otros cálculos elevaron la cifra hasta los 7,5 millones.

El paso por la Argentina también tuvo un significado particular por tratarse del país natal de Francisco. Durante sus intervenciones, León XIV hizo referencias al legado de su antecesor y abordó distintos temas sociales.

Con la misa que encabeza este lunes en Lima y las últimas actividades de su agenda peruana, el pontífice se encamina a completar un recorrido de especial importancia para la Iglesia católica en la región, que le permite reencontrarse con comunidades que marcaron su trayectoria religiosa y visitar por primera vez como Papa tres países sudamericanos.