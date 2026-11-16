Argentina enfrenta a Costa Rica este martes 17 de noviembre: a qué hora juega y cómo verlo en vivo

La Selección cierra la última fecha FIFA de 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes tras la caída ante Uruguay en La Bombonera.

El seleccionado nacional busca cerrar el año con una victoria en un encuentro clave para probar variantes.

La Selección argentina cierra su calendario futbolístico de 2026 este martes frente a Costa Rica, en un amistoso internacional que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo conducido por Lionel Scaloni llega al compromiso con el objetivo de dejar atrás la derrota por 2 a 1 sufrida ante Uruguay en La Bombonera y terminar el año con alegría.

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Del otro lado estará un conjunto centroamericano que atraviesa un proceso de recambio bajo la conducción técnica de su exfutbolista histórico Bryan Ruiz y que viene de caer 2 a 0 ante Ecuador en Quito . Para la Albiceleste, el duelo representa una prueba fundamental para evaluar el funcionamiento colectivo de los nuevos nombres convocados.

El último amistoso del año para la Selección argentina será frente a Costa Rica y se disputará este martes 17 de noviembre a partir de las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

El compromiso servirá para darle un fin a la temporada de la Albiceleste que tuvo un año marcado por emociones fuertes con una nueva final de la Copa del Mundo y el cierre de la etapa de Lionel Messi en el combinado nacional.

En el historial frente al combinado centroamericano, Argentina registra seis victorias y dos empates en ocho encuentros . El antecedente más cercano fue el triunfo por 3 a 1 obtenido en marzo de 2024 en Los Ángeles.

Cómo ver el partido en vivo

La transmisión televisiva en vivo para todo el territorio argentino estará a cargo de TyC Sports y Telefe, que emitirán tanto la previa desde el estadio cordobés como el desarrollo completo del encuentro.

Asimismo, el partido podrá seguirse de manera online y en simultáneo a través de las plataformas digitales de ambas señales y mediante las aplicaciones de streaming de los distintos cableoperadores habilitados en el país (como Flow, DGO y Telecentro Play).

¿Scaloni repite equipo?

Tras la caída frente a la Celeste, Lionel Scaloni adelantó que realizará modificaciones respecto del once inicial que jugó en Buenos Aires, aunque mantendrá una base de futbolistas para consolidar el funcionamiento colectivo. "El martes haremos algunos cambios y algunos pueden repetir, hay chicos que me gustaron", resaltó el entrenador en conferencia de prensa.

La continuidad en la estructura pasaría por Gerónimo Rulli en el arco, la dupla central conformada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, el eje del mediocampo con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, y Julián Álvarez como principal referencia de área.

La principal variante táctica apunta a Nicolás Paz, quien podría retroceder unos metros para ocupar el lugar de Exequiel Palacios. Eso abriría espacio en el ataque para el ingreso de Gianluca Prestianni, con Matías Soulé y Franco Mastantuono como opciones para completar la delantera.

En los laterales, Agustín Giay podría reemplazar a Gonzalo Montiel en el sector derecho, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega compiten por el puesto que ocupó Facundo Medina en el último partido.

De este modo, la probable formación de Argentina para enfrentar a Costa Rica sería con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé.